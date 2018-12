Yves Leterme: "Il est essentiel pour le pays qu'on essaie de bien gérer les affaires courantes"

Yves Leterme a été Premier ministre en affaires courantes pendant 21 mois, pendant la crise politique qui a traversé notre pays entre 2010 et 2011. Avant cela, l'élu CD&V a presté 14 mois en tant que Premier ministre "de plein exercice". On peut donc dire que l'expérience d'Yves Leterme en matière d'affaires courantes est incontestable puisqu'il a piloté plus longtemps un gouvernement dans ces conditions que dans des temps "normaux".

À l'époque où l'élu CD&V pilotait le gouvernement, c'est aussi la N-VA qui faisait blocage. Aujourd'hui encore, certains pointent du doigt les nationalistes flamands quant à la possibilité de repasser à un gouvernement "en affaires courantes". Cette forme de pouvoir Yves Leterme l'a vécue durant 561 jours entre 2010 et 2011.

L'ancien Premier ministre CD&V était en cartel avec la N-VA il y a quelques années. Un parti qui présente une volonté constante de détricoter les institutions de l’État. Alors, est-ce toujours la N-VA qui déclenche les crises en Belgique ? "Il ne faut pas oublier que la N-VA est quantitativement le parti le plus important et qu'il a le droit d'initiative pour former un gouvernement flamand et ce gouvernement, est, surtout dans un fédéralisme sans hiérarchie, un élément important dans le paysage institutionnel", répond l'ancien Premier ministre.

Selon lui, il faut avant tout "faire attention que des forces en dehors des institutions, en dehors du 'pays légal' ne se constituent pas et qu'on assiste pas, surtout du côté flamand à une radicalisation encore plus importante et qui va au-delà des prises de position de la N-VA."

Le "poids" de la N-VA

Yves Leterme insiste sur le "poids" que le parti nationaliste flamand a acquis année après année. "Le poids politique se décide par les électeurs. On peut montrer du doigt la N-VA mais ce sont les électeurs qui ont massivement voté pour la N-VA, après avoir en grand nombre, déjà voté pour le Vlaams Belang, rappelle-t-il. Au-delà du discours d'extrême droit ou très à droite, il y a l'élément institutionnel qui est là et qui joue un rôle. Encore une fois avec ce qu'il s'est passé hier, il est mis au congélateur."