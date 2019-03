Yves Evrard (MR) sur Dimitri Fourny (cdH): "Les faits reprochés sont graves"

Suite à la suspicion de fraude électorale à Neufchâteau, l’actuel député-bourgmestre Dimitri Fourny (cdH), inculpé, a annoncé qu'il ne sera pas candidat aux élections régionales et fédérales. Il reste cependant bourgmestre.

Son principal opposant, l'ancien bourgmestre MR Yves Evrard, n'est pas satisfait de ce pas de côté. "Je prends acte de sa décision. Mais c’est au niveau local que le problème se pose".

"J’ai eu accès au dossier. Je sais combien les faits reprochés sont graves. Et cette décision est le résultat d’une situation intenable. (...) Le dossier est clair et limpide par rapport aux chefs d’inculpation, faux, usage de faux et associations de malfaiteurs. Le juge n'a pas pris cette décision d'inculper plusieurs personnes à la légère".