Yves Coppieters : "Je ne pense pas que les mesures annoncées seront suffisantes"

De nouvelles mesures destinées à endiguer la propagation de coronavirus ont été annoncées ce vendredi. Loin de rencontrer les attentes de nombreux experts des soins de santé, elles sont jugées insuffisantes. Pour Yves Coppieters, professeur de Santé publique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), peu de mesures annoncées auront "potentiellement une efficacité".

"On attendait des mesures fortes pendant un mois pour casser une fois pour toutes ces chaînes de transmission et aplatir la courbe, je ne pense pas que les mesures qui ont été annoncées aujourd’hui et qui sont la prolongation des mesures annoncées la semaine dernière, seront suffisantes", a déploré l’universitaire au micro de la RTBF juste après l’annonce des nouvelles mesures prises par les autorités belges face à l’augmentation constante du nombre de personnes testées positives au coronavirus.

►►► À lire aussi : Mesures plus strictes pour le sport et les mouvements de jeunesse, renfort de bus en Wallonie,… : voici ce qu’a décidé le comité de concertation

Selon lui, les seules mesures qui pourront influer sur les chiffres dans les semaines à venir sont celles qui concernent les matchs joués à huis clos dans les stades de football, le durcissement des règles dans l’enseignement supérieur et éventuellement celles qui visent à désengorger les transports en commun. L’expert dénonce toutefois des mesures approximatives et qui manquent de profondeur. "Tant qu’on ne fermera pas ces écoles supérieures, les jeunes resteront quand même dans leurs kots, donc toutes les activités extra seront quand même toujours favorisées par le fait que les écoles restent ouvertes", pointe-t-il par exemple.

"Les autres mesures sont des mesures sous-sectorielles qui ne concernent qu’une partie de la population", conclut-il. Le professeur de l’ULB ne cache pas sa déception : "On est dans une période critique, on pensait même qu’au niveau de l’enseignement, on pouvait jouer avec les vacances de Toussaint pour désengorger les transmissions milieu scolaire et ce n’est même pas du tout envisagé.". Je pense qu’on est dans une inconnue, ils prennent le risque que leurs mesures soient efficaces, on l’espère tous mais ce n’est pas du tout sûr.