Youth for Climate : "Je compare cela à une forme de mai 68 mais non violent"

35.000 jeunes ont marché, ce jeudi, pour le climat dans les rues de Bruxelles. Il s’agit de la troisième manifestation du genre à être organisée. Réunissant des élèves du secondaire et, pour la première fois, des étudiants du supérieur, cette action vise à demander aux différents responsables politiques belges de prendre des décisions en faveur du climat. Le MR Jean-Luc Crucke était l’invité du Jeudi en Prime +.

Que peut faire le monde politique face à cette mobilisation des jeunes ? Après tout, lors de la Cop 24 à Katowice, la Belgique n’a pas pu rallier "la High ambition coalition". La Flandre a fait valoir son "droit de veto" pour que les autorités belges n’adhèrent pas à ce groupe composé d’une trentaine de pays qui se veulent à la pointe de l’action climatique. "Je compare cela à une forme de mai 68 mais non violent. Une sorte de mai 68 pacifique et tout aussi volontaire, si pas plus. Ils veulent mettre à l’agenda, en premier lieu, le climat", explique Jean-Luc Crucke.

Un screening climat pour les projets de décret

Néanmoins, si des jeunes manifestent dans les rues en faveur du climat au lieu de rester dans leur établissement scolaire… N’est-ce pas une claque pour le monde politique ?" On peut l’interpréter comme cela pour ceux qui n’entendent pas le bruit de la rue", explique le ministre wallon. Celui-ci estime aussi que la Wallonie n’est pas en reste en matière de respect de l’environnement. Jean-Luc Crucke en veut pour preuve une mesure que vient de prendre l’exécutif wallon. "Dorénavant, tout projet de décret porté par le gouvernement devra subir un avis climatique, un screening climat". Bref, pour la prochaine législature, tous les décrets portés par l’exécutif wallon devront répondre à cet impératif climatique.

Une loi globale climat est-elle possible ?

Aller au-delà des clivages entre les régions sur ce thème du climat et du réchauffement climatique est-il possible en Belgique ? Va-t-on voir un jour aboutir une loi climat bétonnant les objectifs climatiques de la Belgique ? "Du côté du Gouvernement wallon, on est favorable à une loi sur le climat… Les dissensions avec la Flandre l’ont été parce qu’un parti politique du gouvernement flamand a bloqué. Les autres partis politiques voulaient rejoindre les pays les plus favorables au climat", explique Jean-Luc Crucke. Alors comment effacer cette cacophonie politique autour des objectifs climatiques de la Belgique ?

Par le dialogue, répond le ministre wallon : "les quatre ministres en charge du climat se voient régulièrement et mettent à l’agenda tous les dossiers internationaux et européens qui nécessitent un consensus. C’est du dialogue". Plus de dialogue pour empêcher au maximum les dissensions. "90 % des compétences (dans ce dossier) sont aux mains des régions… Il faut donc être lisible, clair, transparent et pragmatique", estime le vice-président du MR. Dans tous les cas, ces jeunes du secondaire et du supérieur donne déjà un autre rendez-vous au monde politique. En effet, une autre manifestation de ce type est prévue jeudi prochain.