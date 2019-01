Youth For Climate: des manifestants trop jeunes à Louvain ?

En Flandres, 3.500 élèves s’étaient rassemblés ce jeudi matin au centre de Louvain sur la place Ladeuze dans le cadre des manifestations "Youth For Climate". Parmi eux, de très nombreux enfants de l’enseignement primaire. Les écoles s’étaient organisés en envoyant des courriers aux parents pour leur demander la permission cette semaine. Mais l’organisation de cet événement par une école primaire avec de très jeunes enfants pose question au nord du pays.

Après une nouvelle journée de mobilisation des jeunes à travers le pays, le mouvement "Youth For Climate" paraît de plus en plus décentralisé. Mais la mobilisation n’est pas pour autant moins forte. Du côté de la Flandre, les élèves de 27 écoles primaires étaient présent ce matin sur la place Ladeuze, au centre de Louvain.

Le(u)ven voor het klimaat

Un mouvement "Le(u)ven voor het klimaat" mis en place par plusieurs écoles parce que "la thématique climatique était très présente dans nos classes et dans d’autres écoles", comme l’a expliqué l’une des organisatrice de ce mouvement, Annelies Holemans, professeure à l’école Freinet de Louvain. "Nos élèves voulaient vraiment aller à Bruxelles, mais ils sont encore un peu jeunes pour ça. Du coup, nous avons pris l’initiative nous-même (…) et avons essayé d’impliquer les autres écoles via un film promotionnel et une affiche" raconte Annelies Holemans à nos confrères de la VRT.