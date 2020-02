Y aura-t-il des poursuites pénales à propos du carnaval d'Alost ? Pas sûr...

La police a relevé divers éléments sur le "terrain" et notamment l’identité des membres des groupes carnavalesques qui ont déployé des chars avec caricatures de juifs mais, ce lundi mi-journée, personne n’avait encore officiellement déposé plainte auprès du parquet de Termonde à propos du carnaval d’Alost. Et le parquet n’avait pas décidé d’agir d’office.

Du côté de l’ambassade d’Israël chez nous – l’Etat d’Israël ayant appelé, jeudi, la Belgique à "condamner et interdire" le carnaval d’Alost -, pas de commentaires ce lundi et pas de plainte annoncée.

Du côté d’UNIA, ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, on comptabilisait un total de 25 "signalements" dont plus de la moitié avant même le dimanche du carnaval et la sortie des chars. A traiter donc pour voir à présent les suites à y réserver. On promet du côté du directeur, Patrick Charlier, d’en faire "une priorité".

Selon lui, il est trop tôt pour dire si les chars et déguisements sortis dimanche et caricaturant des juifs peuvent donner lieu à des poursuites sur le plan juridique, mais c’est une question qui est étudiée : "On va poursuivre notre concertation avec le parquet et la police puisque nous avons préparé les choses avant le carnaval avec le magistrat de référence au niveau du parquet sur la législation anti-discrimination […]. Au niveau de la police, on fera le point pour voir s’il y a des éléments qui seraient éventuellement une infraction à la loi contre le racisme. Je ne peux pas vous dire aujourd’hui s’il y aura des poursuites pénales, mais ce n’est pas exclu que la loi s’applique dans ce cas​".

Le précédent de 2019

En mars 2019 déjà, certains chars et certains déguisements en lien avec la judéité avaient choqué. Dans la communauté juive et au-delà. Avec condamnation notamment de l’UNESCO, le carnaval étant alors inscrit depuis 2010 sur la liste du patrimoine mondial, liste dont il a depuis – en raison de la polémique – été retiré par la ville d’Alost elle-même. 2019, déjà des "signalements".

Mais au final aucune plainte, aucune poursuite. Unia avait élaboré et présenté en octobre un large rapport intitulé "Le carnaval et les limites à la liberté d’expression". Verdict : "Si les personnages exhibés ont, en effet, eu un caractère clairement antisémite, leurs créateurs n’ont pas voulu être intentionnellement racistes […]. Le char a reproduit intégralement des stéréotypes antisémites caractéristiques. Toutefois, les éléments contextuels et les explications des parties responsables du groupe de Vismooil ont entraîné notre décision, qui est qu’il est impossible de discerner une intention malveillante dans le sens juridique du terme […]. Quand on examine la législation, il semble que tout soit resté dans les limites de la loi".

Unia invitait à prendre en compte le caractère singulier du carnaval : institution populaire séculaire à caractère local, où on se permet de transgresser tous les interdits pendant trois jours, en guise de défouloir pour que la société puisse être pacifiée le reste du temps. Et de recommander d’abandonner toute poursuite judiciaire à l’encontre des créateurs d’un char du carnaval d’Alost, tout en appelant ces derniers, à plus d'"empathie" et surtout à une "médiation" avec l’administration communale et la communauté juive.

Et en 2019, certains des auteurs du char polémique avaient bien assisté à la concertation avec Unia, avaient visité la caserne Dossin de Malines (lieu de transit pour les milliers de Juifs déportés chez nous durant la Seconde guerre mondiale) et avaient rencontré des représentants de la communauté juive d’Anvers… Des auteurs qui ne sont a priori pas responsables des "débordements" de l’édition 2020…

La difficile application de la loi

La loi du 30 juillet 1981 qui punit les actes inspirés par le racisme et la xénophobie, loi dite Moureaux largement remaniée en 2007 et 2013, prévoit que peut être poursuivi celui qui incite à la discrimination, la haine, la violence ou la ségrégation contre une personne en vertu de sa race, la couleur de sa peau, son ascendance, sa religion ou son appartenance ethnique.

Une loi qui spécifie donc que les discours de haine sont criminels seulement s’ils visent à offenser. Un critère propre à la Belgique. Et c’est là toute la difficulté, largement admise par les juristes. Car autrement dit, il ne suffit pas en effet de poser un acte considéré comme antisémite pour encourir automatiquement des poursuites pénales.

Et il est souvent difficile de convaincre un juge qu’il y a bien eu incitation à la haine, ce qui permettrait de facto d’aller au-delà de l’argument – protecteur – de la liberté d’expression et d’opinion. Ajoutez à cela le caractère particulier et volontiers transgressif – voire teinté d’une dose de "mauvais goût" – du contexte d’un carnaval. D’où l’absence de poursuites jusqu’ici. Triste C.Q.F.D.

Sachant qu’en outre, si condamnation au final il devait y avoir, la sanction est vue comme plutôt modérée par les organisations juives puisque l’on parle d’une peine de prison avec sursis, d’une amende limitée. Même s’il peut y avoir aussi des peines de travail d’intérêt général, qui, là, peuvent avoir des retombées pédagogiques comme des visites dans des camps ou sites historiquement liés au génocide par ex.

Les autorités communales pointées du doigt

Les juristes tout comme Unia semblent à présent tourner leurs regards, en termes de possibles responsabilités, vers les autorités communales d’Alost. Ainsi, ce lundi matin sur la Première, Patrick Charlier, directeur d’Unia, a estimé que "celles-ci étaient les seules, dans le contexte actuel, à être à même d’avoir un impact préventif sur le carnaval pour en limiter les excès à tendance antisémite".

Et d’insister comme dans le rapport de 2019 sur l’importance du dialogue, de l’échange, entre autres pour expliquer d’une part le contexte particulier du carnaval et comprendre de l’autre les inquiétudes des communautés se sentant visées. Cela permettrait d’éviter que l’escalade constatée dimanche "devienne quelque chose de récurrent", et parallèlement de "faire évoluer les traditions carnavalesques".

Un tel échange aurait d’ailleurs dû se mettre en place il y a plusieurs mois, souligne Patrick Charlier qui ajoute : “Le fait que le bourgmestre ait refusé de rencontrer les organisations juives l’année passée, qu’il ait demandé le retrait du carnaval de la liste du patrimoine immatériel de l’Unesco, c’est un carburant qui a permis aux groupes de se lâcher cette année”. Et de pointer l’attitude "fort complaisante" du bourgmestre N-VA de la ville, Christoph D’Haese…