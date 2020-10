Y a-t-il assez de labos pour analyser les tests de dépistage du Covid-19? Faut-il tester moins?

Tester les personnes susceptibles d’être infectées est une des approches indispensables pour lutter contre la Covid-19.

Mais les laboratoires sont surchargés. A-t-on les moyens de tout traiter de la même façon ? Pas sûr.

Par exemple, en région namuroise, 4 laboratoires sont agréés pour dépister le virus. Dès le mois de mai, ils ont acquis de nouveaux appareillages, recruté du personnel et augmenté leur capacité. L'effort est très important mais malgré tout insuffisant pour répondre à toute la demande.

Pas que la Covid-19

Le problème est que ce travail de dépistage de la Covid-19 se superpose à d’autres tâches. Marie-Hélène Vandeput est pharmacienne-biologiste. Elle dirige le laboratoire du CHR namurois. Elle explique : "L’enjeu, c’est de ne pas laisser tomber les autres maladies. Mais, force est de constater que malgré l’augmentation de capacité, on a de plus en plus de mal."

Débordé

Certains centres ont même refusé d’analyser de nouveaux prélèvements. Ce n’est pas de la mauvaise volonté. Le laboratoire Luc Olivier a multiplié ses capacités de traitement pour arriver à analyser 2.250 échantillons par jour. Cela n’a pas suffi. Il doit résorber un important arriéré. Et il n'est pas le seul à être saturé ou à être proche de la saturation.

Assez de labos ?

Aujourd’hui, une centaine de laboratoires sont agréés pour détecter la Covid-19. En faut-il davantage ? Pas nécessairement selon Marie-Hélène Vandeput. Il faut, dit-elle, réfléchir à la stratégie de testing. Autrement dit, il faut sans doute établir des priorités, voire recourir à d’autres techniques.

L’auto-dépistage, même s’il est moins fiable, n’est-il pas suffisant pour un premier tri ? La question mérite d’être posée.