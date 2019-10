Wouter Beke a choisi la Flandre et quitte le fédéral

C'est l'une des surprises du nouveau gouvernement flamand. Wouter Beke en fait partie comme numéro 2 et quitte, du coup, le gouvernement fédéral. Trois mois et puis c'est tout.

En juillet dernier, Wouter Beke était monté dans l'équipe Michel pour remplacer Kris Peeters, devenu député européen. Et pour beaucoup, c'était annonciateur de la suite des événements. Il apparaissait comme un potentiel futur premier ministre, que ce soit d'un gouvernement avec la N-VA ou sans.

Président du CD&V depuis 2010

Le grand public découvre Wouter Beke en 2010 lorsqu'il reprend la présidence du CD&V suite au départ de Marianne Thyssen. Il a alors 35 ans et beaucoup le voit comme l'étoile montante du parti. Wouter Beke est réfléchi, rassembleur mais a priori, peu charismatique. Comme président du CD&V, il participe aux négociations pour la sixième réforme de l'Etat.

Et, en 2014, le CD&V progresse aux élections législatives. Dans le Limbourg, son fief, il gagne près de 4%. Et Wouter Beke obtient 59.000 voix de préférence. Tout va bien pour lui. Mais le parti démocrate-chrétien flamand, partagé entre son aile gauche et droite, se retrouve dans la coalition suédoise avec les libéraux et la N-VA. Durant toute la législature, le CD&V s'est du coup beaucoup cherché. La CSC flamande ne l'a jamais ménagé.

La défaite inattendue de mai 2019

Malgré ce contexte souvent difficile, les sondages prédisaient un bon résultat aux chrétiens-démocrates le 26 mai dernier. Et pourtant, le CD&V subit une lourde défaite. A la Chambre, il passe de 18 à 12 sièges. Et Wouter Beke n'est pas épargné par la défaite.

Il perd 13.000 voix de préférence et son parti 4%. Et malgré cela, Wouter Beke n'est pas dans la tourmente. Personne ne demande vraiment son départ de la présidence. Mieux, il cumulera en devenant début juillet, ministre fédéral, sa première expérience ministérielle et la présidence du CD&V.

La surprise du chef

Aujourd'hui, le choix de Wouter Beke de privilégier le gouvernement flamand est un peu la surprise du chef. Comme président de parti, c'est lui qui choisit et Wouter Beke a fait un choix fort et symbolique. Sa priorité, c'est désormais la Flandre et plus la Belgique. Il préfère être le numéro 2 flamand que devenir un potentiel futur premier ministre.

Il y a 20 ans au CVP, c'eût été inimaginable, impensable. Et même il y a 10 ans avec Yves Leterme. Mais depuis, en Flandre, la donne a bien changé. Le CD&V n'a plus le même poids, la même force et n'est plus omnipotent. Le patron, c'est désormais la N-VA.