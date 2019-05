Willy Claes (sp.a) : "Pour moi un gouvernement fédéral minoritaire en Flandre est possible"

Willy Claes, ministre d’Etat, socialiste flamand, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l’OTAN. Il a été nommé trois fois informateur et partage avec nous son expérience dans cette actualité politique mouvementée.

Ce jeudi 30 mai, le roi a nommé deux informateurs. Le MR Didier Reynders et le sp.a Johan Vande Lanotte.

Le bon choix ?

" J’ai lu les critiques, pourquoi deux perdants, pourquoi un homme de gauche dans la Flandre qui vote à droite et un homme de droite pour la Wallonie qui vote à gauche. Je ne comprends pas vraiment ces critiques l’important c’est d’avoir des gens qui ont beaucoup d’expérience et qui en plus ont de la crédibilité en politique et dans les milieux socio-économiques et qui acceptent de travailler dans la confidentialité et en cela Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont l’expérience nécessaire. Le palais a joué la prudence pour préserver N-VA et PS et c’est un point de vue tout à fait défendable ".

Les possibilités pour former un gouvernement fédéral sont peu nombreuses. Impossible de reproduire une Suédoise, même avec l’apport du cdH. Impossible de former une tripartite classique (familles libérales, socialistes et chrétiennes/humanistes), sauf si on y ajoute les verts (Ecolo, Groen !), mais les Flamands seraient en situation minoritaire. Et puis, il y a les affinités des uns et des autres. La N-VA et le PS ont plusieurs fois exclu de travailler ensemble dans une majorité.

Pour Willy Claes, "Il faut disposer d’une majorité au parlement, puis à cela on ajoute de savoir s’il faut disposer d’une majorité dans chaque groupe linguistique. Et la De Wever est hypocrite de vouloir une majorité en Flandre, alors qu’il vient de gouverner 4 ans et demi avec une majorité de 25% seulement en Wallonie. Bien sûr l’idéal c’est d’avoir un gouvernement majoritaire dans les deux grandes régions. Pour moi un gouvernement fédéral minoritaire en Flandre est possible ".

La Flandre peut-elle accepter cela ?

" Tout dépend bien sûr de l’attitude la N-VA, je ne suis pas certain que le parti restera bloquer sur sa position de vouloir maintenant le con fédéralisme, mais cela, on verra. Et à titre personnel, je ne vois pas un gouvernement avec le Vlaams Belang. C’est un parti profondément raciste, même s’il fait tout pour faire croire le contraire. Le Roi n’a pas brisé le cordon sanitaire, il devait recevoir tous ceux qui représentent une frange importante de sa population ".

Pourquoi 800.000 voix au Vlaams Belang ?

"Je n’arrive pas à m'expliquer ce vote, certes il y a une perte de crédibilité des partis traditionnels, mais honnêtement je n’ai pas compris" explique Willy Claes.

Les deux hommes ont accepté la mission confiée par le roi Philippe. Une mission dont la tache est très claire, si l’on écoute le ministre des affaires étrangères Didier Reynders : "L’objectif est de travailler dans des contacts politiques, de chercher aussi à identifier un certain nombre de défis qu’il faudra relever dans les prochaines années, peut-être de les objectiver. De regarder aussi, en contact avec les formations qui essayent de former des gouvernements régionaux, comment ces formations de gouvernements régionaux évoluent par rapport à la formation d’un gouvernement fédéral".

"Je vois trois parties chapitres à cette mission, premièrement voir comment trouver une coalition possible, mathématiquement et politiquement. Deuxième chapitre c’est le contenu de la politique et de savoir quels sont les défis à remplir (communautaire, budgétaire, sécurité sociale…) et troisième chapitre concerne le fait de savoir qui sera le Premier ministre et qui exige tels ou tels portefeuilles ministériels. Voilà ce qui fait l’ordre du jour d’un informateur" rappelle Willy Claes.

Mission impossible ?

" L’impossible cela n’existe pas. Bien sûr il faudra en priorité voir si les veto posés durant la campagne sont toujours à l’ordre du jour. Ce n’est pas la première fois que l’on voit des changements chez nous, souvenez-vous du MR qui ne souhaitait pas gouverner avec la N-VA, on a vu la suite ".

Faire évoluer la Belgique ?

" Je suis un fédéraliste convaincu, mais je tiens à une certaine unité dans le pays. Le con-fédéralisme de la N-VA est pour moi très proche du séparatisme. Donc je me méfie de cette notion. Moi je crois que même ceux qui ont voté pour le Vlaams Belang ne sont pas tous pour la séparation du pays. Quand les Diables Rouges ont du succès, d’Arlon à Ostende et de Mouscron à Hasselt, les gens sont enthousiastes. Il faudra des efforts de tous côtés pour garder la culture du compromis et pas de la compromission " dit le ministre d’Etat en conclusion.