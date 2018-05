Willy Borsus: "Ramener la Wallonie au niveau des autres Régions. C'est le contrat qui est le mien"

Au président du Parti socialiste Elio Di Rupo qui a critiqué le MR et le gouvernement Michel mardi à l'occasion de son discours du 1er mai, le ministre-président wallon Willy Borsus (MR) répond : "Au lieu de rester dans la caricature, soyons simplement concrets et positifs, et ayons l'intelligence collective de dépasser les vieux clivages", interrogé sur La Première. Évoquant les propos du socialiste Eric Massin, qui a traité de "salope" la bourgmestre libérale de Courcelles Caroline Taquin, Willy Borsus demande d'éviter "des propos absolument injurieux qui donnent un ton de campagne totalement intolérable. Je trouve qu'on dépasse les limites de la décence".

A propos de la situation économique et de l'emploi en Wallonie, Willy Borsus estime : "On revient de très loin après 30 ans de participation socialiste au gouvernement. En 2017 la pauvreté touche à peu près une personne sur quatre et taux de chômage qui dépasse les 13%. L'IWEPS constate que les tendances récentes sont positives, on est passé en-dessous de la barre symbolique des 200.000 chômeurs en Région wallonne, le taux d'emploi a progressé d'1% en l'espace d'un an. Les gens et les entreprises ont la perception que les choses bougent, que la confiance est de retour. En quelques mois, ou quelques années maximum, on peut ramener la Wallonie à un niveau qui va se rapprocher des autres Régions. C'est le contrat qui est le mien".

En matière d'emploi, "le chemin qui reste à parcourir est encore long et difficile. C'est la raison pour laquelle nous envisageons de nouvelles réformes, notamment pour rapprocher la formation du monde de l'entreprise". Le ministre wallon Pierre-Yves Jeholet (MR) propose de rabaisser l'obligation scolaire à 16 ans, alors que le Pacte d'excellence prévoit un "tronc commun" aux filières générale et technique jusque 15 ans. Le MR "n'est pas du tout pour un allongement du tronc commun" rappelle Willy Borsus. Pour lui, "on a plus besoin d'un pacte d'exigence, c'est-à-dire un pacte de volontarisme, d'efforts de la part des personnes concernées, que d'un pacte d'excellence". Pour lui, il faut entrer dans le processus scolaire dès que possible et intégrer un processus de formation dans le monde de l'entreprise, directement à partir de 16 ans si possible.