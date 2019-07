Willy Borsus (MR): "La note coquelicot serait une des bases si nous étions invités dans des discussions"

Le PS et Ecolo ont diffusé vendredi une note commune - "coquelicot"- reprenant leurs priorités pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, après avoir consulté la société civile. Mais ces deux partis n'ayant pas la majorité en Wallonie, ils doivent chercher des soutiens.

Du côté du MR, la réponse est tombée, c'est non... Mais, pas un non définitif, précise Will Borsus, ministre-président wallon MR sortant. Si le MR devait rejoindre des discussions en vue de former un gouvernement, il ne rejetterait pas tout en bloc. "Ce document serait une des bases dans des discussions, si nous étions invités, nous viendrions avec des réflexions sur cette note et des priorités, sur le pouvoir d’achat, la gouvernance… Nous souhaitons être constructifs".

Selon le libéral, PS et Ecolo ne doivent pas espérer être soutenus par l'un ou l'autre député s'affranchissant de la ligne de son parti. "C’est inacceptable cette hypothèse qu’un député viendrait appuyer isolément - peut-être débauché- une majorité".

Quelles sont les priorités du MR?

Si le MR devait être invité à rejoindre des discussions, quelle serait sa priorité au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles? "L’université de Namur chiffre, sans aucune nouvelle mesure, le déficit de la Fédération à plus de 600 millions dès 2020, rappelle Willy Borsus. Il est donc qu’il évident qu’il faut soit réduire la voilure ou alors l’endettement devient 'inmaitrisé'. On ne peut pas établir un catalogue si on n’a pas tenu compte des moyens. (...) Il y a des éléments qui doivent être changés : le décret inscription qui a échoué dans ses objectifs, par exemple. Il faut simplifier le travail des directions, des écoles, résoudre les pénuries d’enseignants également".

Continuer le développement des aéroports

En Wallonie, le MR insistera sur les emplois. "Nous avons besoin de plus d’emplois privés dans notre économie wallonne. Nous avons des secteurs qu’il ne faut pas mésestimer, les aéroports, la logistique. Les aéroports, c’est un pan entier du développement wallon. Il faut évidemment veiller aux normes environnementales, aux questions de bruit. Mais nous devons continuer le développement".