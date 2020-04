Willy Borsus : "Il faut un après Covid pour notre économie"

C'est ce vendredi que se réunit le Conseil national de sécurité qui doit baliser la sortie du déconfinement. L'invité du "6-9 Ensemble" était Willy Borsus (MR), ministre wallon de l'économie. Il a évoqué la relance, partielle et graduelle, de notre économie : "La priorité c'est d'abord la santé publique mais dans le même temps nous devons rouvrir progressivement certaines activités pour permettre aux gens de retravailler et bénéficier du revenu de leur emploi, pour permettre à notre économie de se remettre en place progressivement".

Quant à savoir comment doit se faire ce déconfinement: "Il faut des mesures claires, compréhensibles et applicables pour les interlocuteurs et qui concerne l'ensemble des secteurs. C'est très difficile d'indiquer que tel secteur plutôt que tel autre va rouvrir. Nous devons aussi garantir la sécurité sanitaire pour le personnel, les exploitants et le public. Je crois plutôt en des dispositifs transversaux, qu'il faut combiner à des mesures très précises comme les mesures de distanciation ou le port du masque".

Un masque obligatoire dans certaines situations

En ce qui concerne justement le port du masque obligatoire Willy Borsus rappelle que la priorité doit aller au personnel de soins de santé : "Priorité à ceux qui sont en première ligne et qui soignent les gens. Ensuite pour le grand public, le masque est une barrière donc recommandons le et imposons le dans certains cas, comme lorsqu'on se rend au travail et dans un certain nombre de situations".

Le problème c'est qu'il n'y a pas assez de masques pour l'instant. Ce à quoi le ministre répond: "Nous avons lancé un processus de production de 30 millions de masques qui vont commencer à la fin du mois de mai. Mais c'est un processus long et compliqué dans le climat de tension actuel. Et nous venons de décider d'augmenter à 60 millions la production de masques sur base annuelle. Nous avons aussi travaillé à des filières de décontamination, afin que l'on puisse utiliser plusieurs fois les masques et donc diminuer la demande".

Plus de TVA pour l'Horeca pendant un certains temps?

Willy Borsus se dit très préoccupé par la situation de l'Horeca : "C'est le secteur qui a fermé le plus tôt et qui risque de rouvrir le plus tard. Ce sont des endroits où la distanciation sociale est difficile à appliquer et le respect des règles sanitaires reste la priorité. Il faut vraiment aider ce secteur. Il faut donc des mesures complémentaires pour l'Horeca. Je suis favorable par exemple à la déduction complète de la TVA pendant un certain temps pour ramener les gens au restaurant".

Le ministre conclu sur la situation budgétaire : "Il faut être franc on a une chute du PIB qui sera de 6-7-8% ce qui représente 70 à 80 milliards d'euros à l'échelle de la Belgique, nous aurons donc un endettement supplémentaire. Mais il nous faudra des moyens pour la relance. Il faut investir dans la relocalisation de notre économie, dans l'économie circulaire. Il faut un après Covid".