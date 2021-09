Week-end politique : le PTB à Ostende, le cdH à La Louvière et la N-VA à La Panne

Septembre n’est pas que le mois où les élèves retournent à l’école, c’est aussi celui où les partis politiques amorcent leur rentrée. Universités d’été, congrès de rentrée, journée des familles, les appellations ne manquent pas. Le premier week-end de septembre, dimanche, Ecolo faisait sa rentrée politique à Massembre, en province de Namur. Ce week-end, place au PTB, au cdH et à la N-VA, avant les autres…

Des moments qui comptent dans la vie des partis

Chaque année, c’est la même chose. La plupart des partis politiques se retrouvent, chacun de leur côté, pour un événement, un rassemblement pour faire le point sur un thème ou aborder les dossiers qui seront sur la table une fois la rentrée politique passée. Au début des années 90, en 1993, les socialistes français lançaient leurs "universités d’été", à la Rochelle, pour relancer la machine après une défaite aux élections législatives. Aujourd’hui, quelle que soit leur couleur, la plupart des formations politiques tiennent à resserrer les rangs ou retisser le lien avec les membres, les mandataires pour aborder la nouvelle année politique. Il y a les rentrées politiques sous forme de congrès, très classiques, avec discours, applaudissements et drink à la fin. Parfois viennent se glisser des ateliers où l’on discute de points plus précis. Certains partis optent pour des ambiances plus informelles, en extérieur, à la campagne, à la mer… Parfois cela dure une demi-journée, parfois un jour entier ou encore un week-end. Cette année, après une crise du Covid qui, raisons sanitaires obligent, a tenu physiquement éloignés les responsables politiques de leurs affiliés ou de leurs sympathisants, les événements programmés pour cette rentrée sont probablement très attendus de ceux qui avaient coutume d’y participer. Le parti Ecolo a été le premier à déclarer ouverte la rentrée politique, la semaine dernière, à Massembre, en province de Namur.

Le PTB en week-end à Ostende. En ligne de mire : Le PS et Georges-Louis Bouchez

Ce week-end, c’est le PTB qui organise sa "Manifiesta" pendant deux jours en bord de mer, à Ostende. Au programme, des discours, bien sûr. Dimanche, Raoul Hedebouw partagera sa tribune avec Jean-Luc Mélanchon, leader du parti "La France Insoumise" et candidat à la prochaine élection présidentielle en France. Pour sa rentrée politique, Raoul Hedebouw, Député fédéral et porte-parole national du PTB, n’épargne pas celle qu’il appelle "la gauche gouvernementale". Au PTB, la récente proposition de réforme des pensions proposée par la ministre PS des pensions, Karine Lalieux ne passe pas la rampe. "Les partis de la gauche gouvernementale nous avaient promis, comme point de rupture, de réduire l’âge de la pension de 67 à 65 ans. Qu’est-ce qu’on voit dans l’accord de la Vivaldi ? Il n’y a plus rien de tout ça ! Les plans de Mme Lalieux sont mis au frigo pendant trois mois. Cela nous laisse trois mois pour faire de la résistance sociale et aller arracher ce retour de la pension à 65 ans", déclare Raoul Hedebouw. Si Raoul Hedebouw profite de ce week-end de rentrée pour égratigner le PS, il n’oublie un autre "ennemi", le président du MR. "C’est avant tout Georges-Louis Bouchez, parce qu’avec ses caricatures d’arrogance de la droite, de toujours faire la leçon aux travailleurs alors que lui-même se coltine un salaire de 18.000 euros, c’est un peu facile. Le premier opposant politique, c’est la droite", explique Raoul Hedebouw. "Mais je ne comprends pas que des partis comme le PS accompagnent cette logique de chasse aux chômeurs", poursuit le leader du PTB. A Ostende, les sympathisants du PTB auront droit à plusieurs conférences sur des thèmes aussi variés que les sciences économiques, l’OTAN, 100 ans de communisme belge, l’impérialisme américain, Marx, le droit au logement, la concertation sociale, les pensions, le dollar etc. D’avantage qu’un congrès de rentrée, la "Manifiesta" du PTB a des allures de festival : village international, projections de films et concerts (Helmut Lotti, les Négresses vertes, Zap Mama…) sont aussi au programme. Un camping a également été installé pour ceux qui y passeront les deux jours.

La rentrée politique des autres partis

Ce dimanche, le cdH fera aussi sa rentrée politique. A midi, le Centre démocrate humaniste se retrouvera à Louvière pour un après-midi de retrouvailles en "chair et en os" après une année de travail à distance, à cause du Covid. Au programme, un "mix de moments festifs et politiques". Le parti fera le point sur le travail accompli au cours des derniers 18 mois et se penchera sur les perspectives d’ici 2030. La N-VA organise aussi sa rentrée. Les nationalistes flamands jouent la carte des familles avec une journée dans un parc d’attractions à la Panne. Le week-end prochain, samedi, Défi organisera son université d’été à Wavre sur le thème de la politique énergétique. Le même jour, le 18 septembre, le MR organisera son Congrès statutaire à Namur. Quant au PS, c’est le 25 septembre à Mons qu’il donne rendez-vous à ses militants et sympathisants pour des "rencontres écosocialistes". Si tous ces événements organisés par les partis semblent marquer le retour à une vie politique plus normale, le contexte sanitaire du Covid reste présent. La plupart de ces week-ends ou journées de rentrée politique nécessitent de présenter un Covid Safe Ticket ou, dans de rares cas, de s’inscrire préalablement.