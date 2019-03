Wallonie: Sans majorité au parlement, la coalition "n'est plus légitime", selon Stéphane Hazée

Avec le départ de Patricia Potigny du MR vers la "Liste Destexhe", le gouvernement wallon n'a plus de majorité garantie au parlement de Wallonie. La coalition MR/CDH ne comptabilise plus que 37 sièges sur 75... Or il en faut 38 pour avoir la majorité. Pour Stéphane Hazée, député wallon Ecolo, cette coalition n’est dès lors plus légitime.

"Nous savons que cette coalition MR/CDH est fragile depuis le début. Elle est minoritaire de la population depuis le début puisqu’elle ne représente que 42 % de la population. Elle est aujourd’hui minoritaire au parlement, ce qui signifie que le gouvernement n’est plus légitime" déclare Stéphane Hazée au micro de Soir première. Une pensée que ne partage pas le chef du groupe MR au parlement wallon, Jean-Paul Wahl. Pour lui, la coalition a su prouver sa légitimité via le travail accompli… et du travail il en reste. Plusieurs réformes importantes doivent encore être votées, dont celles des aides à la promotion de l’emploi (APE). "On va voir au moment des votes au parlement comment les choses vont se déroulées, mais il n’en reste pas moins que l’action de la majorité va se poursuivre. Chacun prendra ses responsabilités" assure Jean-Paul Wahl.

Une bonne nouvelle pour les "mauvaises réformes"

Si pour le chef de groupe MR au parlement wallon il n’y a pas raison de s’inquiéter outre mesure, pour Stéphane Hazée, cette perte de majorité pourrait être l’occasion d’un certain chamboulement en Wallonie. "Ce soir le gouvernement est par terre. Il n’a même plus de majorité en commissions. Le rapport de force a donc changé. Et c’est une bonne nouvelle par rapport à de mauvaises réformes parce que ceci permet d’espérer un coup d’arrêt des réformes destructrices comme celle des APE. Et par rapport à d’autres dossiers, c’est l’espoir de majorités alternatives pour faire avancer certaines propositions" se réjouit le député wallon. Mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, rétorque Jean-Paul Wahl. Pour lui, selon toute logique, Patricia Potigny devrait malgré tout permettre d’achever le travail entamé par la coalition MR/CDH auquel elle a participé.