Wallonie: le secteur du logement social appelle encore à l'aide

Les sociétés de logement de service public sont inquiètes, et l’Union des villes et communes de Wallonie vient de relayer leurs craintes auprès du gouvernement régional.

Elles font état de "préoccupations budgétaires croissantes" et réclament les "mesures nécessaires afin de réduire les déficits structurels".

"C’est très compliqué"

Pour mesurer l’ampleur de la tâche sur le terrain, direction Farciennes. Cette commune du Hainaut est une des plus pauvres de Wallonie. Un quart de son parc immobilier est composé de logements sociaux.

"Cela fait 10 ans que je suis à ce poste, et cela fait 10 ans que c’est très difficile budgétairement, explique Fabian Lemaitre (PS), le président de la société de logement Sambre & Biesme. On perd annuellement au moins 600.000 euros, et le déficit cumulé s’élève à environ 17 millions d’euros. Si on n’avait pas notre patrimoine, et la tutelle régionale qui comprend la situation, ça fait longtemps qu’on aurait mis la clé sous le paillasson".

Une des raisons qui permettent de comprendre cette situation, ce sont les recettes locatives, très faibles : 290 euros par mois en moyenne ici (267 euros à l’échelle de la Wallonie). Et les retards de paiement aussi, pour 20% des locataires. Sur le territoire de Farciennes et de la commune voisine d’Aiseau-Presles, la société Sambre & Biesme attend le versement de 641.000 euros d’arriérés.

Autre gouffre financier : l’entretien et la remise en état des logements. "Nous gérons des maisons construites en 1927, et 300 logements sont encore dépourvus de système de chauffage central, souligne Fabian Lemaitre. Et puis, certains logements sont remis à neuf, et on les retrouve dévastés après à peine un an de location…"

Mais les équipes de Sambre & Biesme ne baissent pas les bras, et s’appuient sur les plans de construction et de rénovation successifs lancés par la Région. A Farciennes, un quartier a ainsi été complètement restauré. "On a tout refait de A à Z, nouveaux toits, nouveaux châssis, nouvelles briques de parement. Les gens qui y vivent s’y sentent mieux, et consomment peu. Si on pouvait faire comme ça partout en Wallonie, ce serait le top, mais il faudra prévoir des montants considérables", prévient Fabian Lemaitre.

Confirmation et ambition

Le gouvernement wallon a entendu cet appel. Il a d’ailleurs déjà été interpellé à ce sujet au parlement. Dans une réponse récente, Pierre-Yves Dermagne (PS) reconnaissait que la situation financière est préoccupante.

"S’il n’était pas subsidié, le secteur aurait enregistré une perte comptable de 54.054.268 euros en 2018. Sa subsidiation paraît donc indispensable pour garantir son existence et donc ses missions d’intérêt général", reconnaissait alors le ministre wallon en charge du Logement. Selon lui, hors subsides, seules 18 sociétés sur 64 sont en bonne santé.

Mais Pierre-Yves Dermagne prône la patience. Un groupe de travail étudie en ce moment différentes pistes de financement pour un secteur qui gère près de 105.000 logements en Wallonie.

Il faut dire que dans sa Déclaration de politique générale, le gouvernement Di Rupo promet la construction de 600 logements et la rénovation de 5500 biens par an. Dans la situation budgétaire et sociale actuelle de la Wallonie, c’est très ambitieux.