Wallonie : le retour des centres-villes ?

On les disait menacés, désertés, mal famés. Bref, en déclin. Pourtant, les centres-villes des grandes villes wallonnes semblent reprendre du poil de la bête. En particulier du point de vue de l’attractivité commerciale. C’est ce qui ressort de la dernière étude de l'association du Management de centre-ville (AMCV). Elle montre que, pour la première fois en vingt ans, le nombre de cellules vides est en baisse quasiment partout. 6 centres-villes retrouvent de l’attractivité commerciale et sortent du lot. Liège (87,4 %), Namur (83,66 %), Waterloo (74,36 %), Louvain-la-Neuve (72,45 %), Charleroi (69,83 %) et Wavre (67,51 %). Une amélioration que l’on doit à l’arrivée de commerçants issus de l’e-commerce et d’indépendants attirés par les aides publiques et la qualité de l’environnement urbain.

D’autres villes, par contre, sont en difficulté, c’est le cas de Verviers ou de Philippeville.

Peut-on parler d’un retour des centres-villes ? D’une deuxième vie ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première 100% Wallonie" ce vendredi 7 septembre dès 12h20 Carol Dannevoye, chargée de projet commerce à l'UCM, Jean-Luc Calonger, président de l'Association du Management de Centre-Ville (AMCV), Jean-Christophe Peterkenne, directeur Stratégie et Développement de la Ville de Liège et Anne Depresseux, présidente de l'Union des Commerçants Verviétois.

Un débat en direct sur les ondes wallonnes de La Première et sur Auvio.