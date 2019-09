Wallonie: le prix de l'eau sera maîtrisé pendant au moins 5 ans

Le nouveau gouvernement régional s’y est engagé dans son programme de législature (le groupe Sudpresse le relevait ce mardi): d'ici 2024, le prix de l’eau ne pourra pas augmenter au-delà de l’inflation. Assurément une bonne nouvelle pour les ménages wallons. C’est plus surprenant pour les opérateurs du secteur, contraints d’appliquer le coût vérité.

En fait, la facture d’eau (un peu plus de 5 eur/m³) reprend différents coûts. Il y a la TVA, l’alimentation du fonds social de l’eau, mais surtout l’assainissement et la distribution.

Le traitement des eaux usées

Les coûts d’assainissement représentent un peu moins de la moitié de la facture totale. Et ils ont explosé ces dernières années : de 0,52 eur/m³ en 2005 à 2,36 eur/m³ en 2017 ! La Wallonie a englouti environ 4 milliards d’euros en 20 ans pour construire son réseau d’épuration, et ces investissements ont dû être répercutés sur la facture des ménages.

"Ces augmentations-là, vous ne les verrez plus. Il n'y a d'ailleurs plus eu de changement de prix depuis 3 ans, car les gros investissements sont derrière nous et tout est sous contrôle, assure Jean-Luc Martin, le président de la Société publique de la gestion de l’eau (SPGE), en charge de l’assainissement des eaux usées. Cette enveloppe budgétaire est donc tenable, tout en étant certain de maintenir les outils en bon état, de les faire fonctionner et de continuer à investir".

La distribution de l’eau

Le coût de la distribution de l’eau dans les foyers (un peu plus de la moitié de la facture finale) est quant à lui déjà figé à 2,62 euros/m³ depuis 5 ans du côté principal acteur du secteur, la Société wallonne des eaux (SWDE).

"C’est un engagement que nous avons pris depuis de nombreuses années. Nous nous inscrivons dans une stratégie à long terme de maitrise de nos coûts d’exploitation, explique Benoit Moulin, son porte-parole. Notre objectif est de maintenir le prix de l’eau tout en dégageant une marge qui est intégralement réinvestie dans le renouvellement de nos infrastructures".

Dernière précision: la SPGE et la SWDE garderont encore leurs tarifs inchangés en 2020. Il n'y aura donc pas d'augmentation liée à l'inflation avant au moins 2021.