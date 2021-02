Wallonie: le personnel soignant de première ligne sera vacciné à partir de mi-février

Médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, dentistes, aides-soignants et familiales, pharmaciens, kinés, etc., seront vaccinés à partir de la mi-février en Wallonie, a indiqué mercredi le gouvernement wallon.

Le sud du pays amorcera ainsi la vaccination du personnel d'aide et de soin de première ligne (phase 1A4) en même temps que la Flandre, alors que Bruxelles a commencé cette semaine. "Nous sommes dans les temps" par rapport au calendrier initial, a assuré le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

Ce développement intervient après les phases de vaccination du personnel et des résidents des maisons de repos, les hôpitaux, et en parallèle de la vaccination des institutions pour personnes en situation de handicap.

Plus de 120.000 personnes sont concernées par cette phase de vaccination. Elle commencera par un projet pilote le 17 février à l'hôpital Saint-Luc de Bouge (Namur) et démarrera vraiment le 23 février, sur un minimum de 29 sites de vaccination.

Ces derniers sont hébergés dans 25 hôpitaux de Wallonie (un site est toujours en attente de confirmation) et 4 centres de vaccination (Bierset, Ronquières, Louv'Expo et le hall des sports de Tournai), ces derniers faisant aussi office de "centre pilote" avant le démarrage de la vaccination pour le grand public.

Les invitations parviendront aux personnes concernées environ une semaine avant la période fixée pour la vaccination. Des informations aux différentes fédérations et coupoles de métiers ainsi que des webinaires sont d'ores et déjà programmés pour les différents professionnels de première ligne.

La phase 1A4 sera organisée en deux temps afin de garantir un flux permanent et maîtrisé du processus de vaccination en Wallonie. Le premier concernera les médecins (généralistes et spécialistes), les infirmiers et les dentistes amenés à poser des actes aérosolisants. Ils seront appelés à se faire vacciner par tranche d'âge selon deux vagues (plus et moins de 50 ans).

Le second temps visera le reste des professionnels d'aide et de soin de première ligne (pharmaciens, kinés, aides-soignants et familiales, ambulanciers, etc.), là aussi en deux vagues (plus et moins de 50 ans).

Les professionnels recevront une invitation pour aller se faire vacciner par courrier (doublé d'un mail pour celles et ceux qui disposent d'une adresse mail renseignée dans les bases de données officielles des professionnels de la santé).

Deux lieux proposés

Sur l'invitation figureront deux lieux de vaccination, situés à proximité du domicile. A l'aide d'un lien web et du numéro de vaccination qui lui sera communiqué dans l'invitation, la personne invitée pourra choisir un des deux lieux de vaccination proposé et fixer ses rendez-vous pour la première et la deuxième dose.

Chaque centre de vaccination déterminera ses heures d'ouverture au regard du nombre de personnes à vacciner et du personnel vaccinateur disponible.

Un "helpdesk" téléphonique sera également mis en place par l'agence sanitaire wallonne (AVIQ) pour aider les personnes pour la prise de rendez-vous.

Le jour de la vaccination, chaque personne sera invitée à présenter sa carte d'identité et son invitation qui comprend le code de vaccination.

Lors de cette phase 1A4, les vaccinations seront opérées par du personnel hospitalier ou mobilisé par les cercles de médecine générale, ou encore par la Croix-Rouge pour les centres majeurs de Ronquières et Bierset.

Un programme de subventions est prévu pour financer ces prestations médicales et non médicales fournies par les hôpitaux et la médecine générale dans le cadre de cette phase.