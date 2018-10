Wallonie: le MR décroche 95 postes de bourgmestres, 1 de plus qu'en 2012

Après un bureau de parti, nous a-t-on dit, "tendu" concernant les résultats bruxellois, le président du MR, Olivier Chastel a communiqué sa satisfaction après les scores du MR au sud du pays : "En moyenne, notre score aux élections provinciales est proche de 24 %. C’est bien mieux que les 20% prédits par les derniers sondages. Jamais le résultat n’a été aussi serré entre le MR et le PS, qui sont au coude-à-coude", rejoignant ainsi les propos du Premier ministre. "A ce stade, nous décrochons 95 mayorats en Wallonie (94 en 2012), avec quelques belles surprises, par exemple à Perwez et Péruwelz, et des résultats impressionnants à Courcelles ou Waterloo. En Wallonie, le MR décroche 66 majorités absolues, soit 9 de plus qu’en 2012. Cela démontre toute la solidité du MR" ajoute le président du MR, tout en reconnaissant la perte de vitesse libérale à Bruxelles : "Le MR stabilise son nombre d’élus locaux à Bruxelles, mais cela ne se traduit pas par autant de participations du fait de l’excellent résultat d’Ecolo et du choix du PS de nous écarter de plusieurs majorités".

Celui qui est en majorité avec Paul Magnette à Charleroi indique n'avoir pas eu de contact avec le bourgmestre socialiste.