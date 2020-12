Wallonie : couvre-feu prolongé jusqu'au 15 janvier, léger assouplissement à Noël

Le couvre-feu, d’application en Wallonie, entre 22 heures et 6 heures du matin avait été décrété jusqu’au dimanche 13 décembre. Avant cette date, le gouvernement wallon devait statuer sur son éventuelle prolongation. Réuni ce jeudi, le gouvernement wallon a décidé de maintenir la mesure de couvre-feu aux mêmes conditions jusqu’au 15 janvier. Une seule exception, la nuit de Noël où le couvre-feu est légèrement assoupli.

La nuit de Noël sera effectivement le seul moment où le couvre-feu wallon sera moins strict que ce que le niveau fédéral prévoit et que ce que la Flandre impose. Le 24 décembre, les Wallons pourront se permettre de rejoindre leur domicile à minuit. Le matin du 25 décembre, ils pourront reprendre leurs déplacements à 5 heures plutôt qu’à 6 heures.

En Région bruxelloise, le couvre-feu a aussi été plus strict que les mesures demandées par le niveau fédéral. Jusqu’à présent, les Bruxellois doivent aussi être rentrés chez eux à 22 heures et ne peuvent circuler qu’à partir de 6 heures le matin. Les autorités bruxelloises doivent aussi, comme les Wallons, se prononcer sur la prolongation du couvre-feu et un éventuel assouplissement à Noël.