Walen buiten: et si l'affaire de Louvain avait été une chance pour les francophones?

L'expulsion des francophones de l’université de Louvain (Leuven) et la création de Louvain-La-Neuve a été un traumatisme pour bon nombre de francophones. Mais, cinquante ans plus tard, elle peut aussi apparaître comme une chance.

Souvenirs, souvenirs….

Charles-Etienne Lagasse, président du centre d’études de DéFI, a vécu les évènements de près. " J’ai vécu ces évènements comme étudiant, comme militant (j’avais créé la section FDF-RW de Louvain) et mon père était le doyen de la faculté de Droit. Il avait anticipé le mouvement dès 1962, avec d’autres professeurs. Avec Michel Woitrin et d’autres, ils avaient anticipé l’acquisition de terrains dans la région d’Ottignies qui allaient devenir Louvain-La-Neuve. "

" Le " Walen buiten " a été un véritable électrochoc, presque physique " explique Charles-Etienne Lagasse. " On a subi des agressions, on était assailli pendant les cours. Il y a eu une retombée immédiate : la scission du monde catholique entre PSC et CVP. Il y a ensuite eu la réforme constitutionnelle de 1970-1971. Et les bons scores électoraux du FDF et du RW. "

Rik Torfs, ex-recteur de la KUL, avait 11 ans à l’époque. Mais il se souvient de bien de l’ambiance. " Nous parlions plutôt de " Leuven vlaams " (Louvain flamand) que de " Walen buiten " (Wallons dehors). Pour nous, il était question de flamandiser à 100% le Brabant flamand tandis que les francophones le vivaient comme une expulsion. Il y avait une différence de perception. Et tout le monde n’était pas d’accord avec le mouvement en Flandres. Je me souviens que les évêques ont pour la première fois été critiqués violemment. Je me souviens aussi qu’il y avait, à l’époque, 100.000 abonnés de la Libre Belgique en Flandre ! "

Défaite ou opportunité ?

Des changements profonds ont suivi la scission de l’université de Louvain. Pour Charles-Etienne Lagasse, " ça a déclenché des réformes successives de la Constitution et donc, ça a été une étape importante pour le mouvement flamand. Ce fut une chance pour la Wallonie : on a trouvé le moyen de créer un pôle scientifique universitaire, reconnu internationalement. Ces avancées du fédéralisme ont donné, à la Wallonie et à Bruxelles, des outils pour s’affirmer sur la scène internationale. Mais attention ! Le travail de sape des droits des francophones continue, même là où ils sont bétonnés. Le fédéralisme est une bonne chose. Mais le mouvement " Wallen buiten " continue sur le plan linguistique. "

Pour Rik Torfs, la scission de l’université était inévitable. " L’UCL est une grande réussite, pour elle-même et pour la région où de nombreuses firmes se sont installé. Ce qui a changé c’est le climat général dans le milieu universitaire. Aujourd’hui, tout est devenu anglophone ! Certaines négociations entre la KUL et l’UCL ont lieu en anglais. Et je le regrette car on perd les atouts d’un pays bilingue au croisement des traditions latines et germaniques. Il faut essayer de maintenir une tradition européenne, à côté de Etats unis et du monde anglo-saxon. L’autonomie est une bonne chose. Mais la coopération est indispensable. Et la complexité fait partie intégrante du modèle belge ! "

Charles-Etienne Lagasse et Rik Torfs étaient interrogés par Arnaud Ruyssen dans Soir Première.