Voyages à l’étranger : codes rouge, orange foncé, orange clair, comment s’y retrouver ?

A quelques jours des vacances de fin d’année, même s’il reste déconseillé aux Belges de voyager à l’étranger, certains seront peut-être tentés, malgré tout, par un départ. Le site du SPF Affaires étrangères met à jour chaque mercredi les avis de voyage , consultables via un tableau ou une carte . Chaque pays est assorti d’un code couleur.

En Allemagne, c’est la même chose. En Autriche, les autorités locales interdisent les voyages non-essentiels. La liste est longue, mieux vaut vérifier sur le site du SPF Affaires étrangères quelles sont les consignes pour chaque pays et même pour chaque région à l’intérieur des frontières d’un pays.

Par exemple, la France est en zone rouge et les voyages y sont strictement déconseillés. En Italie, les voyages sont non seulement déconseillés, mais les autorités locales imposent de présenter le résultat d’un test Covid ou de passer un tel test sur place.

Il devra suivre les instructions de quarantaine et de test Covid qui lui seront envoyées par SMS. Presque tous les pays européens sont en zone rouge, à quelques exceptions près (voir plus loin).

Le code vert a disparu depuis longtemps. Plus aucune destination n’est épargnée par le Covid-19. La plupart des destinations du globe affichent la couleur rouge. Cela signifie que tous les voyages y sont strictement déconseillés par les Autorités belges ou que certains de ces pays n’admettent pas de voyageurs en provenance de Belgique. Au retour en Belgique, le voyageur devra remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) .

Y figurent aussi quelques régions espagnoles : les îles de Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera et Lanzarote (communauté autonome des îles Canaries).

On retrouve aussi quelques départements français : la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Dans ces pays ou régions au code " orange foncé ", on retrouve l’Islande, l’Irlande, la moitié sud de la Norvège, le Dorset et le Somerset en Grande-Bretagne, la région autonome de Madère au Portugal.

Certains pays affichent un code orange foncé. Cela veut dire que les voyages y sont possibles, mais que le SPF Affaires étrangères invite les voyageurs à une vigilance accrue, car la présence du virus y reste importante. Au retour en Belgique, la quarantaine et le test Covid ne sont pas obligatoires.

A côté du code " orange foncé ", le SPF Affaire étrangères distingue un code " orange clair ". Il s’applique à des pays ou régions où les voyages sont possibles, mais qui imposent des règles particulières aux voyageurs belges qui s’y rendraient.

C’est le cas en Espagne des îles de Palma et El Hiero. On y retrouve aussi certains territoires français d’Outre-mer, le Nord de la Norvège, la Corée du Sud, le Rwanda, par exemple. Il convient de vérifier les conditions d’accès et de séjours de ces zones. Dans certains cas, les autorités locales imposeront la quarantaine, un test Covid, limiteront les déplacements ou instaureront un couvre-feu, par exemple.