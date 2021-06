Vous renvoyez encore une déclaration d’impôts en version "papier"? Le dernier délai, c’est ce 30 juin

En 2020, à côté de ces déclarations "papier", 1.650.986 déclarations ont été remplies directement via la plateforme Tax On Web, une augmentation de 4% par rapport à 2019.

Mais chaque année, dans ce centre de tri, on constate une diminution du nombre d’enveloppes grises. "En 2020, il y a eu 20% de déclarations papier en moins qui ont été rentrées. On était à 408.000 déclarations au lieu d’environ 500.000 en 2019", explique Florence Angelici, la porte-parole du SPF Finances.

Si les contribuables sont d’accord avec la proposition du SPF Finances, ils n’ont plus rien à faire, plus besoin d’envoyer une déclaration "papier" ou de faire quoi que ce soit.

Si le 30 juin est le dernier délai pour envoyer au SPF Finances sa déclaration d’impôts "papier", le délai est un peu plus long pour ceux qui optent pour la version électronique de la déclaration, via Tax On Web.

Dans ce cas, les contribuables ont jusqu’au 15 juillet pour s’acquitter de leur devoir fiscal. Le SPF Finances recommande toutefois de ne pas attendre la dernière minute. Mieux vaut éviter les mauvaises surprises et le stress en cas de serveur informatique surchargé…

Si vous n’avez pas encore rempli votre déclaration papier et souhaitez passer à la version Tax On Web, c’est encore possible. Il faut pour cela se munir de sa carte d’identité et de son code PIN. Sachez cependant que si vous optez pour la déclaration "Tax On Web", vous ne recevrez plus jamais de déclaration "papier" à remplir. Vous serez un contribuable "électronique" jusqu’à ce que s’éteignent vos devoirs fiscaux.

Une autre possibilité offre aussi un délai supplémentaire pour remplir sa déclaration : passer par un mandataire, comme un expert-comptable ou un fiscaliste. Dans ce cas, le délai pour rentrer sa déclaration est porté au 21 octobre prochain. En 2020, 1.217.632 déclarations ont été rentrées par ce biais, une augmentation de 2% par rapport à 2019.