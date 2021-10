Vous passerez les vacances de Toussaint en Flandre ? Voici les règles anti-coronavirus qui s'appliqueront

Masques et Covid Safe Ticket s’appliqueront désormais en Flandre quasiment comme en Wallonie et Bruxelles dès le 29 octobre (pour le masque) et le 1er novembre (pour le Covid Safe Ticket). Et donc ce sera le cas pour vos éventuelles vacances de Toussaint à la Côte ou ailleurs au Nord du pays.

Quasiment, car il y a quelques nuances… Explications.

Port du masque : partout dans les espaces publics intérieurs

C’était un étonnement pour ceux qui se sont rendus en Flandre le mois dernier : plus aucun masque dans les commerces et autres lieux fermés, ça "faisait bizarre". Mais ce sera très bientôt terminé.

C’est en effet déjà à partir de ce vendredi 29 octobre (et dès ce mercredi à Ostende) que le port du masque sera à nouveau obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs, selon les décisions du Codeco. On revient en fait à un "socle fédéral" plus restrictif, et dans les faits, la Flandre va s’aligner sur ce qui se pratique déjà en ce moment à Bruxelles et en Wallonie.

Retour du masque donc dans les magasins et centres commerciaux, les bâtiments publics, mais aussi les théâtres, les salles de concert, les cinémas, les musées, les parcs d’attractions, les centres de fitness couverts, les centres sportifs…

Dans certaines communes de la Côte, il est aussi obligatoire dans certains lieux extérieurs :

Knokke : obligatoire en extérieur dans les rues commerçantes de Knokke et dans les files d’attente.

Nieuport : masque obligatoire et plan de circulation sur les marchés hebdomadaires et de produits locaux. C onsommation de nourriture et de boisson interdite sur le marché.

Des mesures plus locales pourraient toutefois être prises ou demandées selon les circonstances, puisque même en extérieur, le masque reste conseillé là où la distanciation n’est pas possible.

Covid Safe Ticket dans les bars… mais pas sur les terrasses

C’est une nuance qui peut paraître futile alors que le mercure baisse, mais qui a toute son importance par rapport aux nombreuses terrasses chauffées que l’on voit à la Côte : le Covid Safe Ticket en Flandre à partir du 1er novembre selon les décisions du Codeco, c’est pour l’intérieur des bars et restaurants et les salles de fitness. Précisons donc:

Pas de Covid Safe Ticket en terrasse : comme à Bruxelles et en Wallonie mais contrairement à la France, c’est uniquement pour l’intérieur des établissements HoReCa que le CST sera exigé, il n’est pas imposé si on reste en terrasse.

Pas de CST dans les salles culturelles ou les infrastructures sportives : ce sera une différence notable en Flandre, pas de Covid Safe Ticket imposé pour aller au théâtre, dans des salles culturelles ou pour aller à la piscine. Il n’y a que pour les salles de fitness qu’il sera aussi exigé. Par contre, s’il n’y a pas de CST, le masque sera demandé dans les infrastructures culturelles, alors qu’il ne l’est plus en Wallonie et à Bruxelles là où on impose le CST.