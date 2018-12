Vous n'avez pas suivi l'actu politique ce week-end? La crise expliquée en 4 actes

Le lendemain, le Premier ministre réunit dès 20 heures ses ministres au 16, rue de la Loi pour un Conseil des ministres très attendu. Au menu de cette réunion : le pacte sur les migrations de l'ONU. C'est la première fois que les ministres se réunissent pour aborder officiellement ce sujet . Mais la réunion ne dure pas longtemps: environ 40 minutes plus tard, Theo Francken et Jan Jambon quittent cette réunion. Un compromis s'avère impossible.

Comme de coutume, un Conseil des ministres a lieu vendredi matin . Les ministres du gouvernement fédéral s'accordent sur une bonne dizaine de points. Mais le pacte de l'ONU pour les migrations et la visite de Charles Michel à Marrakech ne sont pas à l'ordre du jour. La N-VA demande alors d'organiser un Conseil des ministres spécial sur ces questions avant la fin du week-end.

Il affirme également qu'il ira bel et bien à Marrakech pour "défendre au nom du gouvernement, la parole de la Belgique". "Je prendrai l'avion comme chef du gouvernement d'une coalition responsable orange bleue."

Un peu plus d'une heure plus tard, Charles Michel tient à son tour une conférence de presse pour clarifier le point de vue du gouvernement . Il surprend en prenant acte de la sortie de la N-VA du gouvernement: "La N-VA est partie du Conseil des ministres ce samedi soir. Je constate qu'elle a quitté la majorité suédoise."

Acte 3 : Les postes ministériels sont redistribués

Dimanche, la Belgique se réveille dans le flou : les ministres N-VA sont-ils toujours en fonction ? Le matin, Jan Jambon déclare : "Je ne sais pas si je suis toujours ministre, mais c'est au maximum mes dernières heures."

Entre-temps, les ministres et secrétaires d'État N-VA envoient leur lettre de démission à Charles Michel. Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Sander Loones, Zuhal Demir et Theo Francken ne font plus partie du gouvernement.

Le Premier ministre se rend auprès du Roi pour faire rapport de la situation politique. Par communiqué, le Palais indique que le Roi a accepté la démission des ministres et secrétaires d'État N-VA et nomme les secrétaires d'Etat Philippe De Backer (Open-VLD) et Pieter De Crem (CD&V) comme ministres.

