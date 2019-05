Vous n’avez pas encore reçu votre convocation électorale ? Pas de panique

Les élections approchent et de nombreux citoyens s’étonnent de ne pas encore avoir reçu leur convocation électorale. Celle-ci doit vous arriver par la poste et est indispensable pour aller voter le 26 mai.

A Charleroi, ces convocations sont en cours d’impression, elles seront distribuées en milieu de semaine. A Namur, Tournai ou Liège, la distribution a déjà commencé et se poursuivra jusqu’au 11 mai, date limite à laquelle les convocations doivent être envoyées aux citoyens.

En région bruxelloise, cela dépend de la commune. Elles ont par exemple déjà été distribuées à Anderlecht mais pas à Schaerbeek, Bruxelles-Ville ou Ixelles. Dans cette commune, on nous explique la stratégie. « Précédemment, on les envoyait plus tôt, parfois jusqu’à un mois ou un mois et demi à l’avance. Mais on s’est rendu compte que plus on les envoyait tôt, plus les gens les perdaient. On a donc décidé de les envoyer un peu plus tard, pour réduire le nombre de perte. » Mais toujours avant ce samedi 11 mai. Il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter avant le milieu de semaine prochaine.

Si je perds ma convocation

Si la semaine prochaine vous n’avez toujours pas reçu votre convocation électorale, ou si vous la perdez, il faut alors se rendre le plus tôt possible au service « élections » de votre commune pour obtenir un duplicata. Vous devrez alors être muni de votre carte d’identité et la commune vérifiera alors que vous êtes bien sur les listes électorales.

Dans la plupart des communes, ce duplicata pourra vous être délivré jusqu’au vendredi 24, aux heures d’ouverture habituelles de votre administration communales. Cependant, dans certaines grandes villes comme à Charleroi ou Liège, des permanences seront organisées jusqu’au jour même des élections. A Liège, le bureau électoral sera ouvert de 8 heures à 14 heures pour réaliser les derniers duplicatas de convocations électorales et permettre à chaque citoyen de voter.

Les dernières infos pratiques

Sur votre convocation, l’heure à laquelle vous pouvez aller voter sera indiquée :

De 8 heures à 16 heures dans les bureaux de vote électroniques (à Bruxelles et dans les communes germanophones).

De 8 heures à 14 heures dans les bureaux de vote papiers (en Wallonie, sauf dans les communes germanophones).

Certaines communes indiquent sur les convocations une heure de vote « conseillée ». Il n’est pas obligatoire de se présenter à cette heure-là, mais elle permet en général d’aller voter en évitant les heures de forte affluence.