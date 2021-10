Vous comptez aller à la côte en train ? Attention, la ligne entre Bruges et Ostende est interrompue pendant une semaine

Vacances de Toussaint riment souvent avec détente à la côte pour de nombreux Belges. Mais attention, si vous comptiez aller à Ostende en train, la ligne est interrompue entre Bruges et Ostende. Des bus de remplacement sont prévus, prévient la SNCB.

Pendant les vacances d’automne, du 30 octobre au 7 novembre, Infrabel procède au renouvellement d’une partie de la caténaire sur la ligne entre Bruges et Ostende.

Le bourgmestre d’Ostende, Bart Tommelein (Open Vld), regrette le calendrier des travaux car il risque de réduire le nombre de voyageurs à la "Reine des plages": "Le timing de ces travaux est malheureux. S’il n’y a pas de liaison ferroviaire fluide et directe avec la gare d’Ostende, beaucoup de visiteurs potentiels vont ignorer Ostende pendant les vacances d’automne."

Frédéric Petit, porte-parole d’Infrabel, l’organisme en charge des infrastructures ferroviaires, répond à la VRT : "Nous essayons de combiner un maximum de travaux pour limiter les perturbations", explique Frédéric Petit d’Infrabel. "La SNCB met à disposition des bus de remplacement entre Bruges et Ostende, un certain nombre de trains sont également déviés en direction de Blankenberge et un certain nombre de trains supplémentaires sont déployés pour que les passagers puissent tout de même arriver à destination de la meilleure façon possible."