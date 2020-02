Voter par Internet: la Belgique y pense mais comment ça se passe en Estonie?

Le SPF Intérieur a commandé une étude de faisabilité sur le vote en ligne lors des élections. Les résultats de cette étude, qui pourrait ouvrir la voie à un vote des citoyens par Internet en Belgique devraient être connus d’ici la fin de l’année. L’étude qui doit être menée par une société dont le nom sera dévoilé en avril devra répondre à la question suivante : "Est-il possible de faire voter les citoyens par Internet aux élections locales, provinciales, régionales, fédérales et européennes ? Et cela est-il également possible pour les Belges à l’étranger ?".

Le vote par Internet serait une véritable révolution chez nous. Imaginez-vous : plus de bureaux de votes, fini les assesseurs, plus de déplacements, plus de procurations… ce serait un véritable chamboulement de notre système actuel. La démarche permettrait également d’ouvrir la voie à d’autres formes de scrutin. Référendums, consultations populaires, démocratie plus participative… de nouvelles options s’ouvriraient aux citoyens et aux politiques.

Mais le vote en ligne n’a-t-il que des avantages ? Quels pourraient être les risques d’un vote effectué à distance derrière son écran ?

Pour répondre à ces questions, les regards se tournent vers l’Estonie. Ce petit pays est peuplé de 1,3 million de citoyens, à peine plus que Bruxelles, a pris les devants en matière de développement numérique. Le pays est d’ailleurs surnommé "e-Estonie" car il a fait d’Internet un "bien commun". Internet est donc accessible partout et la plupart du temps gratuitement, et cela depuis déjà plusieurs années.

Conséquence de cette facilité d’accès au numérique, des PME se sont développées dans le secteur des technologies et les services en ligne se sont multipliés. Le gouvernement n’est pas en reste puisqu’il a développé toute une série de services aux citoyens. "La seule chose que vous ne pouvez pas faire en ligne c’est : se marier, divorcer et acheter un bien", explique Florian Marcus d’e-Estonia à nos confrères d’Arte. La déclaration d’impôts en ligne est, par exemple, disponible depuis plusieurs années déjà et le développement de la carte d’identité électronique a permis d’autres applications comme le vote en ligne.

Ce vote électronique à distance a été introduit pour la première fois lors des élections municipales de 2005 et n’a eu de cesse de prendre de l’ampleur depuis. En 2011, le pays introduisait déjà de nouvelles formes d’authentification des votants grâce à leur carte SIM de leur téléphone portable.

Aujourd’hui le gouvernement estonien évalue que 44% des Estoniens qui ont voté lors des dernières élections, l’ont fait via le "i-Voting". Les autorités semblent d’ailleurs assez fières du système qui a été mis en place : "Le vote par Internet, ou i-Voting, est un système qui permet aux électeurs de voter à partir de n’importe quel ordinateur connecté à Internet, partout dans le monde. Totalement indépendamment des systèmes de vote électronique utilisés ailleurs, qui impliquent des machines coûteuses et problématiques, la solution estonienne est simple, élégante et sûre", peut-on lire sur le site e-Estonia.