Une vaste concertation va avoir lieu sur le temps de midi afin de trouver le "consensus le plus large possible" autour d'une résolution exprimant le soutien du parlement fédéral au Pacte de la migration des Nations-Unies. La commission des relations extérieures reprendra ses travaux à 13h30 et votera ce mercredi le texte. Les différents chefs de groupe, y compris celui de la N-VA, se sont également engagés à ce que la Chambre approuve le texte en séance plénière jeudi.

Pour Olivier Maingain (DéFI), "la partie de poker menteur doit prendre fin. Le moment est venu de clarifier tout cela. Est-ce qu’on approuve le texte sans réserve ? Est-ce que le cordon sanitaire s’impose vis-à-vis de la N-VA ?"