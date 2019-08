Vol de câbles et vandalisme sur la ligne Namur-Bruxelles : de fortes perturbations jusqu'à 14 heures au moins

Un vol de câbles et du vandalisme ont été constatés sur la ligne 161 à hauteur de Chastre, indique vendredi matin une porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Des perturbations sont attendues sur la ligne Namur-Bruxelles. Un service de bus a été mis en place entre Ottignies et Gembloux, et certains continuent jusqu’à Namur, précise la SNCB, qui invite les voyageurs concernés à passer par Liège et Charleroi. La liaison directe entre Arlon et Bruxelles-Midi a elle été remise en service.

Un vol important

Selon la porte-parole d’Infrabel, le trafic pourrait être rétabli vers quatorze ou quinze heures. Les malfrats sont intervenus vers quatre heures du matin. Ils ont emporté deux fois 500 mètres de cuivre avec une méthode qui laisse à penser que ce vol est l’œuvre d’une organisation criminelle. Une trentaine de techniciens d’Infrabel sont sur le terrain pour procéder aux réparations des câbles mais aussi d’une cabine électrique endommagée elle aussi, et située à proximité.

Des faits en recrudescence

Les vols de câbles de cuivre sont en recrudescence sur le réseau ferroviaire belge. Entre le 1er janvier et le 31 juillet, on en dénombre 124, contre à peine 87 sur la même période l’an dernier.