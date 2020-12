Les images d'un nouveau projet télé des frères Taloche volées à Bruxelles

Les images d’un nouveau projet télévision avec des humoristes belges ainsi que du matériel informatique et vidéo ont été volés lundi, dans la voiture du réalisateur Franck Villano, avenue Louise à Bruxelles, à l’issue d’une journée de tournage, selon un post Facebook de Vincent Counard, un des frères Taloche. La porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere confirme mardi qu’une plainte a été déposée, lundi en fin de journée, pour un vol dans un véhicule. L’enquête est en cours.

Vincent Counard explique, sur son profil Facebook, percevoir ce vol comme un coup dur en cette période de crise : "On nous demandait nous ré-inventer en attendant la fin de la crise. Nous le faisons toutes et tous avec passion depuis des mois tant bien que mal. On nous dit que le rire est devenu nécessaire, vital, pour la santé mentale des gens, nous proposons un maximum de choses pour participer aux divertissements collectifs de notre société. Et un simple "voleur" (pour rester poli..) arrive à pulvériser en quelques secondes et à réduire en poussière le travail collectif d’humoristes passionnés".