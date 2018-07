Voitures de société: le conseil des ministres a approuvé le "budget mobilité"

Le conseil des ministres a approuvé l'avant-projet de loi qui crée le "budget mobilité", a annoncé vendredi la ministre des Affaires sociales, Maggie De Block. Ce dispositif permettra aux travailleurs qui jouissent d'une voiture de société de l'échanger contre un véhicule plus respectueux de l'environnement.

En mars, la Chambre a approuvé le "cash for car" qui permet d'échanger une voiture de société contre sa valeur en cash. Les partenaires sociaux avaient proposé un autre système sur lequel le gouvernement s'est accordé à la même époque.

Le budget mobilité repose sur trois piliers. Dans le premier, le travailleur peut choisir une voiture de société plus respectueuse de l'environnement ou plus petite. Dans le deuxième, cumulable avec le premier, il dispose d'un éventail de possibilité de mobilité durable : transports en commun, vélos (éventuellement électriques), scooters électriques, etc., mais aussi d'une intervention dans les loyers ou d'intérêts de prêts pour le financement d'un logement plus proche du lieu de travail.

Le solde restant à la fin d'une année civile peut être converti en argent dans le troisième pilier et versé sur le compte du travailleur. Cette somme sera soumise à des cotisations sociales mais exonérée d'impôt.