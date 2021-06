Voici les solutions que proposent les discothèques et les organisateurs de soirée pour une reprise des activités

Plus

Une cinquantaine de professionnels du secteur ont planché sur une proposition de protocole sanitaire en vue de la réouverture des discothèques et une reprise des organisations de soirées dansantes. Les acteurs de ce secteur disent ne pas proposer une réouverture prématurée. Ils veulent plutôt prendre les devants pour être prêts, "au moment où la situation sanitaire permettra une reprise d’activité de la nuit dansante", précisent-ils en préambule du protocole. Il ne s'agit que de pistes en vue d'une réouverture des discothèques et lieux de soirées. A ce stade, aucun Comité de concertation n’a abordé le sort des discothèques et des organisateurs de soirée.

Tenir compte de l’ADN du monde de la nuit : pas de protocole trop strict

Les responsables de discothèques et les organisateurs de soirées estiment qu’il ne faut pas "mentir sur l’ADN du secteur" et qu’il faut "garder à l’esprit la réalité du terrain". Il s’agit de "lieux de rencontre où le public danse, échange, s’évade", écrivent-ils. Dès lors, pour eux, un protocole sanitaire trop restrictif aurait des effets contre-productifs. Trop de règles et de freins "à l’expérience clubbing" nuiraient au secteur. Donc, pour les patrons de discothèques et organisateurs de soirées, il ne faudrait pas de règles strictes en matière de port du masque. Pas question non plus d’horaires d’ouverture réduits ou de jauges limitées, ce serait "trop éloigné de la réalité du terrain". Ce monde de la nuit ne veut pas entendre parler de fermeture anticipée s’il n’y a pas de couvre-feu généralisé à toute la société. Toutes ces règles nuiraient à la rentabilité. Les discothèques et organisateurs de soirée préconisent une "gestion de risque relatif". Conscient de faire partie des secteurs à haut risque, le secteur de la nuit prône un protocole clair pour réduire le risque de manière acceptable. Ils veulent qu’on leur permette "d’encadrer la fête" pour être une bonne alternative aux événements "sauvages" tels que ceux qui se sont déroulés dans des lieux publics comme le Bois de la Cambre.

Un certificat vert pour accéder aux discothèques et soirées

Le secteur de la nuit propose trois piliers, trois mesures incontournables pour permettre une reprise des activités dans les discothèques et les soirées. Comme pour les voyages, le secteur propose que les clients présentent un certificat vert à l’entrée de la discothèque ou de la soirée. Ce certificat prouvera qu’une personne a été vaccinée contre le Covid-19, a reçu un résultat négatif à un test de dépistage RT-PCR ou a guéri du Covid-19. Il appartiendrait aux autorités publiques de préciser son fonctionnement.

Des tests rapides avant l’entrée, avec le soutien des pouvoirs publics

Le deuxième pilier serait constitué de tests de dépistage rapides. Cela permettrait de détecter les hauts contaminateurs, qui représentent le plus haut risque de contamination massive dans un lieu confiné. Cependant, les discothèques et organisateurs de soirées estiment qu’il y aurait des difficultés logistiques à la mise en œuvre des tests rapides à l’entrée des lieux de fête. D’abord parce que ces tests doivent être effectués par des personnes qualifiées. D’autre part, parce qu’il y a des risques de falsification de résultat de tests. Enfin, parce que pour la majorité des établissements, il est impossible de faire patienter des centaines de personnes à l’entrée ou sur l’espace public sans que cela ne génère des difficultés en matière de tranquillité publique. C’est pourquoi le monde de la nuit propose la création de centres de tests, situés à proximité des lieux festifs et dépendant des communes, villes ou Région, où le public pourrait se faire tester en vue d’une sortie, dans les 72 heures suivant le test. À cette fin, ils sollicitent le soutien des pouvoirs publics.

Une amélioration de la ventilation

Le secteur de la nuit a conscience que le renouvellement et la désinfection de l’air permettent de réduire le risque de contamination. Améliorer la ventilation des discothèques et lieux de fête serait donc nécessaire. Cependant, le monde de la nuit s’interroge et interpelle les pouvoirs publics. Pour lui, il est impossible de rester en dessous de 1200 ppm (taux de concentration en Co2) dans les lieux où autant de personnes sont réunies sans un équipement efficace. De telles installations ont un coût. Les discothèques et organisateurs comptent donc solliciter un soutien financier auprès des pouvoirs publics car "aucun établissement ne dispose aujourd’hui de suffisamment de trésorerie pour assumer financièrement ce type d’investissement", précisent-ils. Ils demandent aux autorités d’intervenir dans cet investissement durable à hauteur de 100% des frais générés dans le cas où de telles installations seraient imposées.

Des mesures "secondaires", une fois à l’intérieur

Une fois que le public aura été admis à l’intérieur des discothèques ou des lieux où des soirées sont organisées, le secteur de la nuit dresse une liste d’autres mesures qui pourraient être mises en place. Certaines mesures seraient recommandées, mais pas obligatoires, à en lire le projet de protocole. Ainsi, le port du masque chirurgical ne serait pas rendu obligatoire, compte tenu de la réalité de terrain mais aussi de l’obligation de présenter un certificat vert ou un test antigénique négatif à l’entrée. Cependant, des masques seraient mis à la disposition des clients qui le souhaitent. L’application Coronalert serait utilisée et le public serait informé et sensibilisé aux mesures en vigueur et sur la notion de risque relatif. Des mesures d’hygiène du type "pas de sèche-mains électriques" seraient aussi préconisées. Certaines mesures seraient obligatoires et très proches de ce qui se fait dans l’Horeca : affichage des mesures sanitaires, menus et cartes sur panneaux amovibles ou consultables sur smartphone, gel hydroalcoolique, vestiaire obligatoire, paiement électronique à disposition, désinfection des terminaux de paiement après chaque utilisation, par exemple.

Des règles aussi pour le personnel

Le personnel serait aussi soumis à des règles particulières. Parmi les mesures conseillées, il serait recommandé que les employés travaillent toujours avec les mêmes personnes pour éviter une propagation du virus à toute l’équipe. On privilégierait autant que possible l’occupation d’un poste de travail par une seule personne ou par une même équipe. Chaque travailleur disposerait de son propre matériel (vaisselle, lingettes, serpillière, décapsuleur…) ; le linge utilisé par le personnel serait, de préférence, lavé en machine. Le personnel présenterait un certificat vert ou un test antigénique rapide négatif. Parmi les mesures obligatoires, seuls les artistes DJ seraient autorisées sur scène. Seul le staff et le DJ ne seraient autorisés dans la zone backstage. Le port du masque serait imposé au personnel tant que cela est obligatoire dans l’Horeca, sauf pour les travailleurs présentant un certificat vert ou un test rapide négatif. L’utilisation du gel hydroalcoolique serait obligatoire entre chaque commande. Les personnes extérieures au personnel de bars, telles que des fournisseurs ou autres, ne seraient pas autorisées à pénétrer dans la zone de travail. Le projet de protocole prévoit aussi toute une série de mesures fixant l’organisation du personnel et la répartition des tâches pour limiter la propagation du virus. Chaque lieu de fête devrait avoir un responsable Covid-19, personne de référence pour toutes les questions relatives au protocole.

Des mesures sanitaires non retenues par le monde de la nuit

Parmi toutes les mesures qui ont été étudiées par le secteur de la nuit, certaines n’ont pas été retenues par manque de consensus ou parce qu’elles étaient jugées irréalistes ou infaisables. Ainsi, le monde de la nuit n’envisage pas la mise en place d’un système de prévente, ne prévoit pas de laisser les portes ouvertes afin de provoquer un courant d’air. Il n’est pas en mesure non plus d’établir une jauge limitée et de réduire la capacité d’accueil des établissements. Impossible aussi d’utiliser de la vaisselle jetable afin de limiter le retour de vaisselle au bar. Il n’y a pas de souhait généralisé de rendre le port du masque obligatoire ou de prendre des mesures de distanciation sociale.

A quand la réouverture ?

Le secteur des discothèques et organisateurs de soirée n’attend plus qu’une chose : une date de réouverture. A défaut, il espère connaître la liste des critères précis et chiffrés qui permettront de définir cette date (taux de vaccination, taux d’occupation des lits en soins intensifs,…). Optimiste, le secteur propose de fixer la date de réouverture au vendredi 1er octobre 2021. A ce stade, le sort des boîtes de nuit n’a pas encore été évoqué en Comité de concertation.