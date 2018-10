Voici pourquoi des majorités PS-PTB semblent improbables

"Il faudra mesurer si les propositions sont réalistes." Interrogé sur le plateau du Journal télévisé, lundi soir, le président du PS, Elio Di Rupo, n’a rien voulu conclure concernant d’éventuelles alliances avec le PTB. A voir, donc. Mais après le scrutin, le secrétaire-général de la FGTB wallonne, Thierry Bodson, n’a eu de cesse de promouvoir les majorités PS-ECOLO-PTB, encore ce matin.

Dans chacune des communes où le PTB pourrait former avec le PS une majorité à gauche, les situations divergent. A Charleroi ou à Herstal, le parti n’est pas nécessaire car le PS est en majorité absolue. Le PTB a régulièrement déclaré que le parti ne monterait pas là où il n'était pas indispensable. A l’inverse, à Molenbeek, le PTB est incontournable pour constituer une majorité à gauche (les 3 sièges d’Ecolo ne sont pas suffisants). Raison pour laquelle, dès l’annonce des résultats, Catherine Moureaux a tendu la main au parti marxiste. Et le surlendemain, sur l’antenne de la Première, elle a indiqué, fermement, qu’une négociation avec le MR n’était pas à l’ordre du jour.

Sans revenir sur le poker menteur en cours entre PS, PTB et Ecolo, abordé ici par Bertrand Henne, il existe une série d’éléments factuels, liés au programme du PTB, qui rendent hautement improbables des alliances PS-PTB.

Salaire, TEC, logement

Parmi les priorités du parti marxiste, il y a d’abord la question du salaire du bourgmestre. La volonté du PTB est simple : diviser ce salaire par deux. Outre qu’il s’agit d’une compétence régionale, Paul Magnette a déjà évacué cette idée. Et on n’imagine pas, ailleurs, le PS accepter cette idée. Les experts de la question semblent, plutôt, évoquer une augmentation du salaire des représentants politiques locaux.

Le PTB estime, par ailleurs, qu’il faut une gratuité des transports en commun, à Charleroi et à Liège, par exemple, en s’inspirant de l’exemple de Dunkerque, en France. Comment financer cette mesure, comme le demandait, sur notre plateau, Willy Demeyer ? La réponse du PTB tient en quatre mots : "taxer le grand capital". La fameuse taxe des millionnaires, donc, qui n’est pas possible d’instaurer au niveau local et qui semble, à tout le moins, très compliquée à mettre en place au fédéral.

Une mesure défendue ardemment par le PTB, et que le parti met sur la table des communes où il est en discussion, concerne le logement social : en s'inspirant de Vienne, le parti souhaite, à terme, qu’un quart du parc locatif soit composé de logements sociaux parce qu’on "ne peut pas habiter une liste d’attente." Comme pour le transport en commun, se pose la question du financement.

"D es ' si ' tellement longs... "

"Le CRAC, c’est le FMI régional. C’est un problème et il faudra une désobéissance par rapport au CRAC. Nous ne voulons pas de communes qui appliquent docilement l’austérité. Les bourgmestres disent qu’ils n’ont pas le choix. Ce sont pourtant eux qui votent ces règles dans les parlements. Il faut retrouver une résistance, une autonomie communale. Il faut sortir des plans de gestion." Du Raoul Hedebouw dans le texte, à La Libre, le 22 septembre. Le porte-parole du PTB appelle à la "résistance" contre le CRAC, le Centre régional d’aide aux communes, un organisme chargé d’aider à l’assainissement budgétaire des communes. Les chances de voir un élu socialiste agiter un drapeau "No pasarán" sous les fenêtres de la CRAC, située à Jambes, semble faible.

Paul Magnette ne s’est pas montré fermé, avant les élections, à travailler avec le PTB. Mais le scepticisme budgétaire règne : "Nous avons chiffré tout le programme du PTB pour Charleroi, j'ai ressorti toutes les mesures coûtantes et ensuite, j'ai travaillé avec les meilleurs spécialistes des finances publiques. Nous avons établi très précisément que - juste en mesures ordinaires et en lissant l'investissement sur trente ans - cela fait une augmentation du budget communal de 150 millions d'euros sur un total de 450 millions, soit plus 30%. C'est le solde avec les recettes qu'ils ont prévues... Le PTB, c'est donc un milliard d'euros de déficit supplémentaire à Charleroi sur la législature. Ramené au nombre d'habitants, c'est très simple : c'est 2000 euros d'impôts supplémentaires pour chaque ménage. Chaque ménage carolo devra payer 2000 euros en plus par an s'il veut le PTB au pouvoir dans sa ville", disait-il au journal L’Echo, fin septembre, en ajoutant : "En politique, il y a un jeu vieux comme le monde quand tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Tu dis : 'Je veux bien y aller si', et puis tu mets des 'si' tellement longs que ça exclut de facto toute participation et ça revient à dire non dans les faits. Et c'est ce que le PTB fait systématiquement." Le scénario va-t-il se répéter à Molenbeek, Liège, Charleroi ?