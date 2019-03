Voici les numéros des listes pour les élections du 26 mai prochain

Le tirage au sort des numéros des principales listes pour les élections fédérales, régionales et européennes a eu lieu vendredi au SPF Intérieur par des enfants, en présence du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem. Les plus petites listes bénéficieront d'un numéro plus tard. Le tirage au sort de vendredi concernait les listes au sein desquelles au moins un candidat siège dans une assemblée parlementaire depuis les élections de 2014.Pour la première fois depuis la scission du parti socialiste belge il y a quarante ans, un parti national, le PTB, fera campagne dans l'ensemble du pays avec un numéro national.

En voici le résultat.