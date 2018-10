Voici les chiffres qui comptent: PS, MR et cdH baissent (quasi) partout

"Nous sommes toujours le premier parti francophone", "Nous avons plus de bourgmestres qu’en 2012", "Nous sommes la troisième force politique" : dans les partis traditionnels, chacun a choisi un angle pour pouvoir crier "hourra" face caméra. Reste que les chiffres sont tenaces : l’évolution du PS, du MR et du cdH est la même, dans (quasi) toutes les provinces wallonnes : ça descend, et parfois de façon significative.

Certains partis prennent les sondages comme référence, par exemple au MR. Mais une analyse plus pertinente peut être réalisée en prenant comme référence les listes provinciales, et en les comparant tant aux résultats de 2012, qu’aux législatives de 2014, là aussi sur base provinciale. Nous avons compilé, dans l’infographie ci-dessous, ces chiffres.

Ecolo yoyo, le PTB sur les terres socialistes

Selon les différents ténors libéraux qui se sont exprimés, la politique menée par le gouvernement fédéral n’explique pas les chiffres en baisse au MR. Pourtant, entre 2014 et 2018, le parti réformateur perd quelques plumes dans toutes les provinces, entre 2% et 5%.

Au PS, la chute est parfois plus dure : 7% à Namur, quasi 6% en Hainaut, à Liège ou au Luxembourg. Le parti a beau se maintenir comme premier parti francophone, ses bastions hennuyers et liégeois souffrent, alors qu’à Namur ou en Brabant wallon, le parti passe sous les 20%

Le cdH est le seul parti traditionnel qui progresse (légèrement) dans une province, passant de 30% à 31,66% en Luxembourg. Ailleurs, en Brabant wallon et à Liège, il passe sous les 10%, qu’il atteint de justesse en Hainaut, alors que Namur résiste avec 16,53%. A Liège et en Hainaut, provinces les plus peuplées et qui envoient le plus de parlementaires dans les hémicycles, le cdH est cinquième parti, derrière le PTB et Ecolo.

Les Verts, sans surprise, jouent au yoyo. Après des chiffres relativement corrects en 2012, et un gros ressac en 2014, Ecolo remonte, parfois très haut : il double son score en Brabant wallon et en Hainaut, et n’est pas loin de réaliser la même performance dans les autres provinces.

Les chiffres du PTB se passent presque de commentaires : ça progresse partout (le parti venait de très bas, il faut le souligner). Surtout, les bastions socialistes sont attaqués de plein fouet par les troupes de Raoul Hedebouw.

Conséquence directe de ces mouvements de voix : la majorité wallonne MR-cdH ne serait plus possible : il manque 3 sièges selon la projection du CRISP. La route reste longue d’ici le 26 mai 2019, mais nul doute que ces chiffres seront au cœur des stratégies politiques des partis d’ici le futur scrutin.