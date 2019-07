Voici le casting (quasi) complet du nouveau gouvernement bruxellois

Côté flamand, aucun suspense : la Groen Elke Van Den Brandt (39 ans) devient la numéro 2 du gouvernement bruxellois. Cet Anversoise de naissance débarquée à 18 ans à Bruxelles était auparavant parlementaire flamande. L'Open VLD Sven Gatz (52 ans) suit un trajet similaire. Ce libéral flamand est toujours ministre au gouvernement flamand de la Culture, des Médias et de ... Bruxelles. Le voilà désormais appelé à être ministre bruxellois. C'est un retour au source pour cet ancien de la Volksunie, qui a été député bruxellois de 1995 à 2004. Enfin, Pascal Smet (51 ans) reste au gouvernement bruxellois, plus en tant que ministre (et plus en charge de la Mobilité). Le one.brussels.sp.a sera secrétaire d'Etat.