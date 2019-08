Voici la liste des jours de congé et des vacances scolaires pour 2019-2020

Alors que les familles se préparent pour la rentrée scolaire, il faut aussi penser à prévoir les jours où les écoles seront en congé. Afin de mettre de l'ordre de vos agendas, voici les renseignements officiels, qui sont applicables en Fédération Wallonie-Bruxelles à l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance.