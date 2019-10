Voici la composition du nouveau gouvernement flamand

La composition du gouvernement flamand, présidé par Jan Jambon (N-VA) a été annoncée ce mardi soir. Les trois partis de la coalition majoritaire, la N-VA, l’Open Vld et le CD & V sont représentés.

En plus du poste de ministre-président, la N-VA a proposé Ben Weyts comme ministre de l’Education, et Matthias Diependaele comme ministre du Budget et les Finances. De son côté, Zuhal Demir obtiendrait l’Energie et l’Environnement. Liesbeth Homans va quitter son poste de ministre-présidente, et pourrait devenir présidente du Parlement flamand (l'information n'a pas été précisée). A noter que l'ancien secrétaire d'Etat fédéral à l'Asile et l'Immigration Theo Francken ne sera pas membre du gouvernement flamand. Ce dernier avait pourtant fait campagne sur l’enseignement et avait martelé que cela l’intéressait.