Voici comment les partis dépensent leur argent pendant la campagne

Le Crisp, Centre de recherche et d'information socio-politiques, vient de calculer, à l'euro près, ce que chaque parti est autorisé à dépenser au cours de la campagne électorale.

Ces montants sont limités par la loi. Les plafonds de dépenses différent pour chaque parti. Sans entrer dans les détails du calcul précis qui fixe ces montants, ils varient en fonction de la taille des circonscriptions dans lesquelles se présentent les partis et en fonction du nombre d'élus obtenus lors des élections de 2014.

Depuis le 26 janvier dernier, chaque euro dépensé par les partis pour leur campagne est compté. Cette période qui débute 4 mois avant les élections européennes, fédérales, régionales et communautaires s'appelle la période de prudence. Les partis et les candidats ne peuvent pas dépenser n'importe quel montant à l'approche du scrutin de mai 2019.

Le PTB pourra dépenser plus, jusqu'à 5 027 529 euros. Ce montant très élevé s'explique: le PTB est le seul parti qui se présente à l'échelle du pays. Les autres partis se présentent soit devant l'électeur francophone, soit devant l'électeur flamand.

Les montants que pourront dépenser le PS et le MR sont à peu près équivalents puisque leurs plafonds respectifs sont fixés à 4 385 880 et 4 123 685 euros.

Selon les calculs du Crisp, le parti qui peut dépenser le plus d'argent en campagne est la N-VA. Les nationalistes ont le droit d'injecter 6 627 578 euros pour convaincre l'électeur jusqu'au 26 mai 2019.

Que dépenseront les partis pendant la campagne?

Les chercheurs du Crisp sont partis du montant dépensé en 2014 pour simuler le montant que dépenseront les partis en 2019. Ils ont donc pris comme hypothèse que les formations mèneront le même train de vie qu'il y a cinq ans.

En partant de cette hypothèse, la N-VA dépensera 5 881 330 euros, le PS 3 325 040 euros, le MR 3 142 686 euros, le CDH 2 59 532 euros et Ecolo 1 099 542 euros.

Le PTB et le PP dépenseraient quant à eux 390 915 et 83 276 euros, selon les calculs du Crisp. On est donc loin des montants maximaux autorisés.