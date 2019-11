Voici ce que contient la note Magnette, première du nom

Après s’être félicité, il y a une dizaine de jours, de l’absence de fuites concernant les notes que l’informateur royal rédige, force est de constater pour Paul Magnette que cet état de grâce s’est brutalement arrêté. Het Laatste Nieuws, De Standaard, De Morgen, et certainement celle qui fait le plus "mal", les voitures de société dans l’Echo de ce matin. N’en jetez plus, la note est quasi publique. A tel point que La Libre Belgique en publie l’essentiel. Nous avons également en notre possession cette note, six documents différents d’une demi-douzaine de pages environ à chaque fois. En voici les éléments les plus saillants. Une question de forme Les six notes concernent l’emploi, la transition économique, la politique migratoire, la cohésion sociale, la justice et la modernisation de l’Etat. Chaque note débute par une "introduction", des "constats", des "objectifs" et enfin des "mesures". Paul Magnette rajoute une série de notes de bas de page (48 au total) qui justifie/valide les constats, particulièrement pour les questions de justice, de migration et sur l’emploi. Eurostat, OCDE, Bureau du Plan, Myria, GIEC, FSMA, Sciensano, l’ancien professeur de l’ULB tente d’objectiver un maximum les termes du débat avec des sources non partisanes, avant de faire des propositions. A noter: ces notes qui fuitent un peu partout ne sont pas "toutes fraîches". Elles ont été rédigées peu avant la fête du Roi, distribuées aux différents partis dans la semaine qui a suivi, avant d’essaimer dans les rédactions. Des fuites inévitables - lorsqu’autant de partis sont concernés – qui ne plairont pas du tout à l’informateur… Suppression du Sénat, découplage des élections, parité au gouvernement Ne cherchez pas d’institutionnel au sens propre dans la note Magnette. L’informateur propose d’entreprendre "un travail de réflexion visant à évaluer notre système fédéral et à dégager une nouvelle vision de la Belgique à l’horizon 2024." Dans ce contexte, l’informateur propose: une modernisation de la Constitution (réalisée avec des citoyens, des universitaires, la société civile)

d’envisager une circonscription fédérale "pour améliorer la compréhension réciproque entre les citoyens de différentes communautés linguistiques"

supprimer le Sénat pour le remplacer par une "Assemblée mixte composée de citoyens tirés au sort." A charge de cette nouvelle assemblée de délibérer d’enjeux de long terme et de questions éthiques. Deux mesures sortent un peu du lot: Paul Magnette appelle à réfléchir à un découplage entre élections fédérales et régionales/européennes "afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’octroyer à chaque niveau de pouvoir un espace politique propre et [éviter] le piège d’être en campagne électorale permanente". L’informateur ne précise pas comment et comment ce découplage pourrait se faire: faut-il allonger la législature fédérale? Au contraire la raccourcir? Quel délai entre les deux scrutins? En cas d’échec de cette mission d’information, et si la piste d’un retour aux urnes est la seule possibilité envisageable, le découplage sera un fait. L’autre mesure concerne l’exécutif fédéral: Paul Magnette entend "assurer la parité de genre de la composition du gouvernement fédéral et faire progressivement de cette parité un objectif dans tous les organismes publics". L’informateur cite explicitement la Banque nationale, qui n’est pas concernée par la loi de 2011 sur la présence de femmes dans les CA des entreprises côtés au BEL20. Paul Magnette propose également la création d’une administrative spécifique et liée à un ministère du Droit des femmes. On notera également que le titre du chapitre consacré à la justice est "inclusif": "assurer la sécurité et la justice pour tou.te.s". Les associations qui défendent ce type d’écriture apprécieront. Enfin, le cannabis est également évoqué dans cette note: Paul Magnette propose d’étudier "l’opportunité de dépénaliser le cannabis à des fins de santé publique en s’inspirant du modèle portugais." Refinancer la justice Ce chapitre est sans surprise: il faut refinancer la justice, celle-ci doit être plus accessible, "enfin informatisée", "mieux gérée", la lutte contre la petite délinquance, la criminalité environnementale, routière doivent être "plus efficaces". L’informateur évoque des prisons "conformes à la dignité humaine", une Cour d'assises plus moderne, une attention "particulière" pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent, un Conseil d’Etat "renforcé", le développement des moyens de la police en matière de cybercriminalité et, entre autres, la mise en place d’une "stratégie globale de lutte contre les violences faites aux femmes, avec les entités fédérées, s’inspirant de ce qui est pratiqué en Espagne". Ici, aussi, Paul Magnette pousse une mesure inspirée des demandes des associations féministes, sur la formation des intervenants pour les victimes, ou encore l"incrimination des féminicides en tant qu’infraction indépendante".

Pensions à 1500€, individualisation des droits, soutien aux familles monoparentales, aux personnes handicapées Au chapitre de la lutte contre la pauvreté et pour le renforcement de la cohésion sociale, Paul Magnette propose un relèvement à 1500€ net pour la pension minimum, pour tout le monde (salarié, indépendants, fonctionnaires) pour une carrière complète (42 ans). Cette augmentation se ferait de façon progressive, à l’horizon 2024. L’âge de la retraite à 67 ans est maintenu (on se souvient de la promesse de campagne du PS de revenir à 65 ans). L’informateur évoque, de façon générale, un relèvement progressif de toutes les allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté : "ceci suppose, selon les estimations du bureau fédéral du Plan, un investissement complémentaire des pouvoirs publics à hauteur de 1,709 milliard €, sans tenir compte des effets retour et des moyens disponibles dans le cadre de l’enveloppe bien-être". Le socialiste met sur la table l’automatisation des droits, un soutien aux familles monoparentales avec une revalorisation de l’allocation de garantie, mais aussi une modernisation du financement des hôpitaux. Par ailleurs – et ça ne plaira pas à la FEB – l’informateur souhaite un cadastre "de toutes les mesures d’aides à l’emploi" pour calculer au mieux l’écart salarial entre notre pays et ses voisins. L’individualisation des droits est également sur la table, "en commençant par la suppression du statut de cohabitant". Un chèque "énergie", "pour alléger la facture d’électricité des ménages en cas de hausse" est également évoqué. L’informateur propose également que les allocations des personnes handicapées soient intégrées dans le régime d’incapacité de travail, de quoi faciliter les procédures, toujours très longues et qui pèsent sur les CPAS. Migration économique, regroupement familial, la fin de l’enfermement pour les mineurs Paul Magnette en appelle à l’Europe, dans le dossier très sensible de la migration. L’informateur propose une "mise à jour de la migration économique": procédures modernisées "afin de faciliter l’accès au territoire des personnes répondant aux besoins du marché du travail", même volonté en ce qui concerne le regroupement familial "afin d’assurer plus de cohérence et l’intégration rapide des étrangers". Des "critères clairs, transparents et objectifs" pour les régularisations individuelles seront établis, tout comme une "procédure d’éloignement juste, humaine et efficace, respectueuse des droits fondamentaux". Finie, sauf en dernier recours, la détention administrative, abrogé le dispositif légal qui permet l’enfermement des mineurs, les alternatives à l’enfermement des adultes et des familles avec mineurs seront "développées et évaluées de manière systématique afin de les faire évoluer le cas échéant". Un chapitre tout sauf N-VA-compatible…

Réinvestir dans le rail, taxe sur les billets d’avion et fiscalité verte Dans son chapitre sur "la transition vers une économie durable", Paul Magnette en appelle à réinvestir 3 milliards sur cinq ans dans la SNCB et dans Infrabel pour augmenter l’offre, améliorer la qualité du service, renforcer l’accessibilité du train et assurer un personnel en nombre suffisant. Alors que la libéralisation du rail approche à grands pas, ces investissements doivent permettre à la SNCB "de garantir la performance" de l’entreprise publique. Une réflexion quant à une "possibilité de réunifier la SNCB et Infrabel en une société unique" est également proposée. L’informateur indique que le calendrier de sortie du nucléaire tel que prévu "sera respecté et mis en œuvre": "le gouvernement identifiera, endéans les 3 mois de son installation, les besoins alternatifs nécessaires, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement". En matière de fiscalité verte, Paul Magnette propose une révision du régime des voitures de société, pour les nouveaux contrats, pour arriver à un parc de véhicules "0 émission" en 2023. Même chose pour les taxis et les bus, en concertation avec les Régions. Une contribution/taxe sur les billets d’avion sera en réflexion, sur le modèle suédois, en tenant compte des catégories de billet, de la distance parcourue, de l’existence d’alternative ferroviaires, etc. Salaire minimum, égalité salariale, chômage en cas de démission L’informateur propose d’étendre l’exonération des cotisations sociales pour les 2e et 3e emplois dans les PME, de soutenir l’esprit d’entreprise, de lutter contre le dumping social. Des mesures attendues. Plus clivant, peut-être, Paul Magnette évoque un "droit à la reconversion professionnelle", permettre à tout travailleur de démissionner "dans le respect d’un cadre défini, tout en conservant le bénéfice de ses droits sociaux", c’est-à-dire le chômage. Ceci pour éviter les "burn-out" "dont le coût est considérable pour les entreprises et pour la Sécurité sociale". L’informateur entend également lutter contre le phénomène du "working poors", les travailleurs pauvres, en relevant le salaire minimum à 14€/h à l’horizon 2024, "en tenant compte, le cas échéant, d’augmentations prévues par les AIP, et des indexations automatiques des salaires. Cet objectif devra être atteint dans le cadre de la concertation sociale, à travers un mécanisme de péréquation interprofessionnel pour éviter un coût trop élevé pour certains secteurs. Le gouvernement y contribuera via des mesures de réduction de cotisations sociales et/ou fiscales centrées sur les bas et moyens salaires." Toujours très concerné par les questions liées au genre, Paul Magnette souhaite garantir l’égalité salariale homme-femme avec une autre méthode: "Renverser la charge de la preuve en matière de discrimination salariale : ce ne doit pas être aux victimes de discrimination salariale de réclamer leurs droits mais aux entreprises de prouver qu’elles accordent a priori l’égalité des salaires". Conclusion "Nous travaillons pour tous les Belges": c’est le credo répété à chaque conférence de presse par l’informateur royal. Et si les constats sont partagés par tous les partis, les mesures proposées par Paul Magnette pour "travailler" au service des Belges ne feront pas l’unanimité. Cet embryon d’accord de gouvernement penche quelques fois à droite, un peu plus souvent au centre et à gauche. En campagne, Paul Magnette appelait à un retour aux fondamentaux de la social-démocratie. Ces notes sont un début, une preuve noir sur blanc qu’il faut, pour le socialiste, réinvestir dans les services publics, dans les plus petites pensions, les bas salaires. Mais aussi la lutte contre les discriminations en tous genres visant les femmes, traitée de façon transversale par l’informateur. Politiquement, cette note plaît certainement à la famille verte, trouve certains supporters dans la famille sociale-chrétienne. Certaines mesures semblent plus compliquées à avaler pour les libéraux. Quant à la N-VA, on peut légitimement se demander pourquoi les troupes de Bart De Wever sont restées dans le bateau fédéral après le 15 novembre, à la lecture de ces notes où des certains pans (migration, SNCB, fiscalité verte) de la Suédoise sont entièrement remis en cause. De façon plus générale, sauf exception, les chiffres budgétaires sont les grands absents de ces notes. On peut le comprendre, ce n’est pas à un informateur de proposer de tels chiffres, mais la question du financement des mesures proposées se pose inévitablement. En 2024, à politique inchangée, c’est 12 milliards de déficit… En 130 jours de mission, le duo Reynders/Vande Lanotte n’avait pas souffert de la moindre fuite. Les deux hommes avaient été d’une très grande discrétion, évitant la communication du moindre texte, même aux présidents de parti. Paul Magnette pouvait également s’enorgueillir, jusqu’à la fin de la semaine dernière. Voici une partie de son travail rendue publique. Ces notes sont un début, une pièce à casser, un texte qui n’est d’ailleurs plus vraiment d’actualité, car tous ces textes, pour rappel, datent, au mieux, du 14 novembre. De 6 chapitres, on sait que Paul Magnette est passé à 8. A quand le passage de 10 à 9 partis avec le départ de la N-VA ? Le VLD et le CD&V pencheront-ils, ensemble, ou pas, vers un gouvernement fédéral sans les nationalistes ? Jusqu’où ira Paul Magnette ? Peut-on s’attendre à voir, après la mission d’information, un.e flamand.e reprendre la main pour une mission de formation? Il est encore trop tôt pour y répondre, mais un horizon semble s’être dégagé. Seule quasi-certitude: la communication de Paul Magnette vers les partis va très certainement fortement se verrouiller. Tant pis pour les journalistes…