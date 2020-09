Vlaams Belang contre la coalition Vivaldi : des milliers de manifestants rassemblés à Bruxelles

Depuis 10 heures ce dimanche matin, plusieurs milliers de militants et sympathisants des nationalistes flamands viennent en voiture des quatre coins de la Flandre et se rassemblent sur le Parking C du Heysel. Une démonstration de force du Vlaams Belang qui a appelé à ce rassemblement pour s’opposer à la formation d’une coalition fédérale Vivaldi.

C’est la commune de Grimbergen, située en Brabant Flamand qui a autorisé cette manifestation. Les participants sont invités à rester dans leur voiture pour écouter les discours des ténors du Vlaams Belang. Le tout, encadré par la police de Bruxelles.