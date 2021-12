Vives critiques au sein même du gouvernement après le Comité de concertation : la N-VA dans le viseur des francophones

"On a dû travailler dans la précipitation, dans l'urgence", critique un autre vice-Premier, le socialiste Pierre-Yves Dermagne, au micro de LN24. Tandis que le président du MR Georges-Louis Bouchez regrette auprès de Bel RTL l'attitude de Jan Jambon: "Convoquer des réunions via la presse comme le ministre-président flamand l'a fait, ce n'est certainement pas une manière de gérer ça utilement, avec sang froid".

PS et Ecolo, qui sont tous deux représentés dans l'équipe d'Alexander De Croo, se rejoignent donc sur ces grandes lignes: ils avancent un besoin de réponses mieux préparées, d'une vision à plus long terme, d'une certaine prévisibilité des mesures. Pierre-Yves Dermagne évoque une nouvelle fois le "baromètre" corona, lundi matin (sur LN24), et parle de futures mesures de soutien aux soins de santé. Georges Gilkinet pousse pour "renforcer notre système de soins de santé", "améliorer les conditions de travail et de rémunération" des soignants".

"On a un système de santé qui coûte déjà beaucoup d'argent", estime quant à lui le président du MR Georges-Louis Bouchez. Celui-ci avance qu'il y a cependant des améliorations à faire dans "l'organisation des soins de santé", par exemple dans la manière d'utiliser aux soins intensifs certains types d'infirmiers plutôt que d'autres, etc.