Vivaldi : découvrez qui fait partie du nouveau gouvernement belge et qui fait quoi, la photo de famille interactive

Ce jeudi 1er octobre, on connaît enfin la composition du gouvernement "Vivaldi", qui regroupe des ministres issus des familles socialistes (PS et sp.a), libérales (Open Vld et MR), écologistes (Ecolo et Groen) et du CD&V.

Un gouvernement paritaire pour la première fois, avec des femmes dans les ministères régaliens et de grandes "premières", dont les premières femmes aux affaires étrangères et à la Défense.

Parmi eux, des anciens de la précédente coalition, comme Alexander De Croo (Open Vld), le nouveau Premier ministre, mais aussi Sophie Wilmès ou David Clarinval (MR), mais aussi des têtes connues qui font leur retour, comme Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Enfin, des petits nouveaux font leur apparition, notamment la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Petit portrait de famille de la Vivaldi, avec cette infographie interactive : cliquez sur chaque ministre pour dévoiler son portrait.