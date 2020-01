"Vivaldi", " Bourguignonne", "Arc-en-ciel"... quels sont les noms des différentes coalitions possibles en Belgique?

: Cette coalition regroupe les partis libéraux (MR et Open VLD,), la N-VA, () et le parti chrétien flamand (CD & V, représenté la), d’où la référence au drapeau suédois, qui consiste en une croix jaune sur un fond bleu. C’est cette coalition qui était au pouvoir d’octobre 2014 à décembre 2018 . Appelée aussi coalition "" par ses détracteurs en raison de son "très haut" risque ou de la possibilité d’un "suicide" (tout comme les vols des kamikazes japonais) politique par certains francophones qui se retrouvent en minorité et représentés par un seul parti qui n’a pas la majorité du collège francophone (vingt députés sur soixante-trois) dans cette configuration, le MR.

Bourguignonne : La "bourguignonne" (aussi appelée "coalition anversoise " ou " violette-jaune ") évoque l’association des nationalistes flamands ( jaune ) avec les socialistes ( rouge ) et les libéraux ( bleu ). Cette dénomination fait référence aux armoiries de l’ancien duché de Bourgogne dont les couleurs étaient le jaune, le bleu et le rouge. Le terme a été utilisé pour la première fois lors des négociations entre la N-VA, l’Open VLD et le SP.A en vue de former une majorité à la ville d’Anvers, suite aux élections communales de 2018, d’où l’autre appellation : coalition anversoise.

