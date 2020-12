Viva for Life : la quête virtuelle des étudiants récolte 10.000 euros

Privés de Saint-Nicolas et de sa traditionnelle quête, un groupe de baptisés a décidé de lever des fonds pour Viva For Life. "C’est parti sur un coup de tête. Normalement, début décembre il y a les cortèges et des festivités étudiantes et pendant ces moments, les étudiants font la quête. À cause du coronavirus tout a été annulé. Mais on s’est dit qu’on allait créer une quête virtuelle dont tous les bénéfices iront pour Viva For Life", confie Roald, ancien baptisé et instigateur du projet "La Quête".

Rapidement le message se propage à travers toute la communauté baptismale grâce à un groupe Facebook "Dans ce groupe, on est plus de 21.000. Il réunit les baptisés actuels mais également beaucoup d’anciens qui sont déjà dans le monde du travail. Le monde du baptême est une grande famille. C’est très fédérateur".

Grâce à cette collectivité les organisateurs espèrent réunir la somme de 20.000 euros. "Si tous les membres du groupe donnent 1 euro, on atteint facilement les 20.000 euros. Ça serait un message fort de solidarité et de générosité. On sait bien que tout le monde ne donne pas, mais certains donnent des grosses sommes. On a reçu un don de 469 euros", explique l’ancien baptisé.

Les dons affluent. En quelques jours seulement, la barre des 10.000 euros est atteinte. "On a l’impression que c’est une boule de neige. On a créé le projet sur le principe des chaînes. Chaque personne qui donne désigne trois personnes pour faire un don et ainsi de suite". Pour l’instant, 200 personnes ont déjà effectué un don, un chiffre qui pourrait augmenter "On est encore qu’au début de la boule. On peut toucher 1000 voire 2000 personnes. Qu’importe le montant, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières", ironise Roald.