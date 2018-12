Visite de Noël du Ministre de la Défense Didier Reynders aux militaires présents dans nos rues

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense Didier Reynders, le Chef de la Défense, le général Marc Compernol, et le commandant de la Composante Terre, le général-major Marc Thys, ont rendu visite ce matin aux militaires engagés à l'aéroport de Zaventem et à Bruxelles, avant un crochet cet après-midi par Anvers.

Objectif: rendre hommage aux femmes et aux hommes qui sont déployés dans nos rues dans le cadre de l'opération "Vigilant Guardian".

Des militaires en rue depuis 2015

Cette mission OVG pour "Opération Vigilant Guardian" a été déclenchée sur le territoire belge au lendemain des attentats de Paris de janvier 2015 ("Charlie Hebdo") et après, chez nous, le démantèlement d'une cellule terroriste à Verviers le 15 janvier.

La décision était prise alors de déployer - une première depuis la fin de la Seconde guerre mondiale - des militaires en rue dans les grandes villes, Bruxelles et Anvers pour l'essentiel, pour sécuriser certains lieux dits " sensibles " face à la menace terroriste, comme les lieux publics très fréquentés (gares, centres commerciaux, places...), les lieux de cultes, les transports (métros, trains, gares, ports et aéroports...), les institutions gouvernementales (institutions européennes, ambassades, parlements...), les centrales nucléaires, les frontières, la Défense venant ainsi fournir un appui à la police fédérale.

Au début de l'opération, 150 militaires étaient mobilisés mais ce nombre est monté jusqu'à 1828 hommes (et femmes) en octobre 2016 lors de la montée du niveau d'alerte à 4 après les attentats du 22 mars 2016 sur notre sol.

Avec une réduction progressive au fil du temps, Défense et Intérieur, avec l'aval du Conseil national de Sécurité, misant sur une réorganisation "plus dynamique" des moyens - soit des patrouilles mobiles et non plus des déploiements "statiques" : 1250 militaires en septembre 2017, 750 en janvier 2018 (lorsque le niveau de la menace est repassé de 3 à 2), 600 depuis mai 2018. Et pour l'instant, plus personne n'évoque l'idée de retirer complètement cette présence militaire dans les rues...

Des militaires en rue qui ont été impliqués dans au moins deux incidents sérieux: le 20 juin 2017, un militaire avait abattu, en respectant les “règles d’engagement”, un homme menaçant qui avait tenté de faire exploser une valise dans la gare de Bruxelles-Central. Le 25 août 2017, deux autres militaires avaient été attaqués au couteau boulevard Emile Jacqmain en plein centre de Bruxelles, avant de riposter et de réussir à abattre leur agresseur...

Les arrêts du jour de la tournée de Noël du nouveau ministre de la Défense (et des Affaires étrangères) Didier Reynders sont très symboliques : l'aéroport de Zaventem avec arrêt dans le hall des départs, sous le panneau d'information - le lieu de l'un des attentats du 22 mars 2016; Bruxelles rue des Petits carmes au Club Prince Albert, avec rencontre prévue là aussi avec des militaires et remise de cadeaux de Noël et suivi d'une patrouille dans les rues de Bruxelles; enfin Anvers cet après-midi, à proximité de la rue des diamantaires, où les militaires sont également déployés depuis 2015.