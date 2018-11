Visé: deux wagons stationnés se détachent, une "catastrophe" évitée de justesse

Deux wagons stationnés sur le réseau ferroviaire se sont détachés pour une raison encore inconnue dimanche matin à Visé, a indiqué Infrabel à l'agence Belga. Des travailleurs du gestionnaire ont pu les éviter de justesse.

"On a frôlé une nouvelle catastrophe", estime le porte-parole d'Infrabel, en référence à un incident similaire survenu à Morlanwelz à la fin novembre 2017 et qui avait coûté la vie à deux travailleurs.

Les faits sont survenus vers 8h20. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ceux-ci.

Après s'être détachés, les wagons sont partis sur une voie en travaux. Les travailleurs occupés sur cette ligne ont pu les éviter de justesse et il n'y a donc pas de blessé. Les wagons ont ensuite déraillé, non sans avoir endommagé les voies et l'infrastructure, précise le porte-parole d'Infrabel.