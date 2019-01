Visas humanitaires: "Le nom de Melikan Kucam cité dans 200 dossiers" explique Maggie De Block à la Chambre

Le monde politique s'empare de l'affaire du trafic de visas humanitaires dans lequel serait impliqué Melikan Kucam (N-VA) , placé sous mandat d'arrêt ce matin. Le dossier a fait l'objet de nombreuses questions orales cet après-midi à la Chambre. Ironie de la situation, dans l’hémicycle, Theo Francken (N-VA) désormais député, écoute attentivement les débats. Ayant démissionné de ses fonctions de secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, il n'aura pas à répondre aux questions des députés.

Avant Maggie De Block, le Premier ministre Charles Michel avait déjà exprimé son indignation face à cette affaire: "Je partage les mots forts, d'expression d’indignation et de colère. Si ces faits sont avérés, ils sont graves et ils sont choquant. Parce qu’ils exploitent les plus fragiles, parce qu’ils sapent aussi la confiance dans l’Etat de droit."

Mais pas question pour Charles Michel de remettre en cause le système des visas humanitaires qui a son utilité. Le Premier ministre précise tout de même que des mesures seront prises pour améliorer la procédure, comme l'a annoncé hier Maggie De Block.