Visas humanitaires: l'affaire Melikan Kucam évoquée ce jeudi à la Chambre

Le monde politique s'empare de l'affaire du trafic de visas humanitaires dans lequel serait impliqué Melikan Kucam (N-VA). Ce dernier passe ce jeudi devant le juge d'instruction, afin de décider si sa détention sera prolongée. Il est pour l'instant le seul inculpé dans cette affaire.

Selon les derniers chiffres, il aurait aidé 200 chrétiens assyriens à obtenir un visa humanitaire. De fortes sommes d'argent auraient permis de recevoir prioritairement ces visas.

La ministre flamande du Logement, Liesbeth Homans (N-VA) a aussi ouvert une enquête sur des attributions suspectes de logements sociaux. Melikan Kucam présidait aussi la société de logement social malinoise KLEMO. Cette dernière a mis fin mercredi à ce mandat. "Compte tenu de la gravité des faits présumés et le rayonnement négatif sur la société, la position de monsieur Kucam à la présidence était devenue intenable", soutient le CA de KLEMO.

Le monde politique s'empare de l'affaire

Mais une question se pose au sein du monde politique : comment le ministre responsable, c'est-à-dire Theo Francken n'était pas au courant? Pour l'instant aucun élément ne paraît le mettre en cause, mais cela n'empêche pas les commentaires. Ainsi Alexander De Croo vice-Premier ministre Open Vld considère cette manière de travailleur dangereuse et il demande de retourner chaque pierre et d'analyser tous les dossiers. Maggie De Block, qui a hérité du portefeuille, est prête à le faire. Elle a annoncé que ce système des intermédiaires était révolu.

L'affaire sera évoquée ce jeudi après-midi à la Chambre.

Melikan Kucam avait été interpellé mardi, quelques heures avant un reportage dans l'émission de la VRT "Pano" dans laquelle plusieurs témoins affirment que l'homme a reçu, via des intermédiaires, des montants importants de personnes se trouvant en zones de conflit en Syrie ou en Irak afin de se rendre en Belgique par le biais d'un visa humanitaire.